କେବଳ Youtube ରୁ ୬୦ କୋଟି! ସମୟ ରୈନାଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ, ଜାଣିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ହେବେ!
ସମୟ ରୈନାଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସମୟ ରୈନା ଙ୍କୁ ବିବାଦ ନିକଟରେ ସଭିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଶୋ “ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଗଟ୍ ଲାଟେଣ୍ଟ୍” ଏକ ବଡ଼ ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହି ମାମଲା ପୋଲିସ ଏବଂ କୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ, ଏହି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ-ଅପ୍ କମେଡିଆନ୍ ତାଙ୍କର ନୂତନ ଶୋ “ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଲାଇଭ୍” ସହିତ ଫେରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶୋ’ରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ଶୋ’ରେ, ସମୟ ରୈନା ଗତ ବର୍ଷର ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ସମେତ ଅନେକ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ “ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଗଟ୍ ଲ୍ୟାଟେଣ୍ଟ୍” ବିବାଦ ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରିଥିବା ଚିନ୍ତାର ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଚାପ ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ସେ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ଲିପିଂ ଟାବଲେଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ସ ଖାଲି କରିଦେଉଥିଲେ।
“ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଲାଇଭ୍” ରେ, ସମୟ ରାଇନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆମେରିକାରେ ତାଙ୍କର ଶୋ’ କରିବା ସମୟରେ “ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଗଟ୍ ଲାଟେଣ୍ଟ୍” ବିବାଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଶୋ’ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ସେମାନେ କେତେ କ୍ଷତି କରିବେ, ସଦସ୍ୟମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, “୮ କୋଟି”।
ସମୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେତେବେଳେ କେବଳ ୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି। “ଯଦି ତାହା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଏ, ତେବେ ସେ କିପରି ବଞ୍ଚିବେ?” ଏହି ସମୟରେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମୟ କେତେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନେଟ୍ ୱର୍ଥ କେତେ?
ଏହି ନୂତନ ଶୋ’ର ପ୍ରଯୋଜନା, ସେଟଅପ୍ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଗୁଣବତ୍ତା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ସେ ଏହି ଟଙ୍କା କେଉଁଠାରୁ ପାଇଲେ? ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ?
ସମୟ ରୈନାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି₹୧୯୦ କୋଟି ରୁ ଅଧିକ। ତଥାପି, ବ୍ରାଣ୍ଡ ଡିଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କଲେ, ଏହି ଆୟ ପ୍ରାୟ ₹୨୫୦କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଏହି ପଦବୀ ହାସଲ କରିବା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଚତୁରତାର ପ୍ରମାଣ।
ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସ। ବିଶେଷକରି ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ, ସେ ଅନଲାଇନ୍ ଚେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚୁର ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଆଣି ନଥିଲା ବରଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା।
ସମୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅନୁମୋଦନ, ପ୍ରାୟୋଜିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ଶୋ’ରୁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଆୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରମୁଖ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ କାରଣ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୁବ କାଟାଗୋରିର।
ସମୟ ରୈନା ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ମହଙ୍ଗା କାର, ଉଚ୍ଚମାନର ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ମାଲିକ ଏବଂ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି।
ତାଙ୍କର ନୂତନ ଶୋ’ “ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଲାଇଭ୍”ର ବିପୁଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କେତେକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ।