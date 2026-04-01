ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ୧୯୫ ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହେଲା କମର୍ସିଆଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍, ଏବେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ LPG ସିଲିଣ୍ଡର
କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ଦର ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ମାଲିକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ।
୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୨୧୮ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୧୯୪ ଟଙ୍କା, ଚେନ୍ନାଇରେ ୨୦୩ ଟଙ୍କା, ମୁମ୍ବାଇରେ ୧୯୬ ଟଙ୍କା ଏବଂ କୋଲକାତାରେ ୨୧୮ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କିନ୍ତୁ, ଏଥର ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ବୃଦ୍ଧି ପରେ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ:
ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପରେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବ ୧,୮୮୪.୫୦ ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨,୦୭୮.୫୦ ହୋଇଛି। କୋଲକାତାରେ, ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨,୨୦୮ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି।
ମୁମ୍ବାଇରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୨,୦୩୧ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ଏହି ସିଲିଣ୍ଡର ଏବେ ୨,୨୪୬.୫୦ ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପାଟନାରେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୨,୩୬୫ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାବେଳେ ଜୟପୁରରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୨,୦୩୧ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ମାର୍ଚ୍ଚ ୭ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା:
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୭ ତାରିଖରେ, ଘରୋଇ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ୬୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ୧୧୪.୫୦ ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପରେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୯୧୩ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବ ମୂଲ୍ୟ ୮୫୩ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏହା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ ରେ ମଧ୍ୟ ୫୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା।
ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ:
ଏଲପିଜି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ମହଙ୍ଗା ହେବା ସହିତ, ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପରିଚାଳନାକାରୀମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାହାରୁ ଖାଦ୍ୟ ମଗାଇବା ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ। ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି।