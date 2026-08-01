ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି: ୨୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ଦର

ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି: ୨୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ୍

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, କମର୍ସିଆଲ୍ LPG ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଶନିବାର କୋଲକାତାରେ ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କମର୍ସିଆଲ୍ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ଦାମ୍‌ରେ ୨୦୯ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ୨୦୨ ଟଙ୍କା କମିଛି।

ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଆଜିଠାରୁ କୋଲକାତାରେ ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ କମର୍ସିଆଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୨,୮୭୨.୫୦ ଟଙ୍କା ହେବ। ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜିଠାରୁ କମର୍ସିଆଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ନୂଆ ଦର ୨,୭୨୮ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ତେବେ ଘରୋଇ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ।

ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରୁ ମିଳିପାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି: କମର୍ସିଆଲ୍ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଦରରେ ଏହି ହ୍ରାସ ଫଳରେ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକର ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରେଷ୍ଟୋରାଣ୍ଟ, ହୋଟେଲ, ରାସ୍ତାକଡ଼ ଖାଦ୍ୟ ଦୋକାନ ଏବଂ କ୍ୟାଟରିଂ ସେବା ସସ୍ତା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଲିୟାରୀରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗୱାର, ଉଜୈର ବାଲୋଚଙ୍କ ଭାଇ…

କେବେ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର ୨୪ତମ କିସ୍ତି? ଏବେ…

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ (OMCs) ଗତ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କମର୍ସିଆଲ୍ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ ୧୮୩.୫୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରେଷ୍ଟୋରାଣ୍ଟ, କ୍ୟାଟରର୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କମର୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ LPG ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି।

Uttarakhand Govt.

ଗତ ମାସରେ ମଧ୍ୟ କମିଥିଲା ଦାମ୍: ଗତ ମାସରେ ହୋଇଥିବା ହ୍ରାସ ପରେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ କମର୍ସିଆଲ୍ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ୨,୯୩୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ନୂଆ ଦର ଜୁଲାଇ ୧ ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ୫ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ LPG (FTL) ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ୧୩ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି ସିଲିଣ୍ଡରର ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ୮୦୮.୫୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା।

ଜୁଲାଇରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ହ୍ରାସ ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ LPG ମୂଲ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏକାଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଆସିଥିଲା। ସେହିପରି ଜୁନ୍ ମାସରେ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଘରୋଇ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ ୨୯ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହାର ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ୯୧୩ ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୯୪୨ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା।

ସରକାର କ’ଣ କହିଛନ୍ତି: ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ରେ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ଗୋପୀ ଲୋକସଭାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଘରୋଇ LPG ର ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ୯୪୨ ଟଙ୍କାରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ୭୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଗୁପ୍ତ ସବ୍‌ସିଡି ସାମିଲ ରହିଛି।

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ମାସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ଘରୋଇ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ଗୁପ୍ତ ସବ୍‌ସିଡି ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ୫୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ LPG ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି।

LPG ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବେଞ୍ଚମାର୍କ, ହାରାହାରି ସାଉଦି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ (Saudi CP), ଏପ୍ରିଲ୍ ଏବଂ ମେ’ ୨୦୨୬ ରେ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପିଛା ୭୮୦ USD ଥିବା ବେଳେ ଜୁନ୍‌ରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୭୯୬ USD ହୋଇଥିଲା। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୁନ୍ ମାସରେ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ଘରୋଇ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ବଜାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟ ୧,୬୯୫ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା।

 

You might also like More from author
More Stories

ଲିୟାରୀରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗୱାର, ଉଜୈର ବାଲୋଚଙ୍କ ଭାଇ…

କେବେ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର ୨୪ତମ କିସ୍ତି? ଏବେ…

ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଶୀକାର ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ…

ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଭାରତର ଐତିହାସିକ ସଫଳତା, ନୀରଜଙ୍କୁ…

1 of 26,214