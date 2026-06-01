ପୁଣି ବଢିଲା କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ଦର
ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ କୋଲକାତାରେ କମର୍ସିଆଲ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ଦର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସରକାର ଦେଶରେ ଇନ୍ଧନ ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ୟାସର କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଘରୋଇ କାମରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୯ କେଜି କମର୍ସିଆଲ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ୪୨ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୩,୧୧୩.୫ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି ଅନ୍ୟ ସହରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। କୋଲକାତାରେ ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ୫୩.୫ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୩,୨୫୫.୫ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାଛଡ଼ା, ୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ମଧ୍ୟ ୧୧ ଟଙ୍କା ବଢ଼ି ଦିଲ୍ଲୀରେ ୮୨୧.୫ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ଏଏନଆଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ରିପୋର୍ଟ କରିଛି।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଘରୋଇ କାମରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ମେ’ ୧ ତାରିଖରେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ୯୯୩ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ; ମଧ୍ୟ-ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଦେଶର ଇନ୍ଧନ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ଯଥେଷ୍ଟ ଭଣ୍ଡାର ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି।
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏକ ବୈଠକରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ରଣନୈତିକ ଭଣ୍ଡାର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି କମରେ ୩୦ ଦିନର ଏଲପିଜି ଭଣ୍ଡାର ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତରେ ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, ଏଲପିଜି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ରିଫାଇନାରୀ ଭଲ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଲପିଜି ଉତ୍ପାଦନ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ୯୦ ଡିଏମଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାକି ଏକ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହୋଇନାହିଁ।
ସୁଜାତା ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ କିଣାବିକା ହେତୁ କିଛି ଦୋକାନରେ ଇନ୍ଧନର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବିକ୍ରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଇନ୍ଧନ ବିକ୍ରି ୩୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ୧୪ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରି ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିଛି।
ଇନ୍ଧନର ଅପବ୍ୟବହାର ଏବଂ ମହଜୁଦ ରଖିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାଞ୍ଚକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ଗତ ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏଲପିଜି ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ୬,୫୦୦ଟି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୫ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି, ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ୯୦୦ଟି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ୪୧୭ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ୭୫,୭୧୫ ଲିଟର ଡିଜେଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୧୨ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ସହ ୧୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
ଏଲପିଜି ଉପଲବ୍ଧତା ସମ୍ପର୍କରେ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ୭୨,୦୦୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚାହିଦା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଦେଶୀୟ ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକ ୫୦ରୁ ୫୨ ହଜାର ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଲପିଜି ଅପେକ୍ଷା ସମୟ (ବ୍ୟାକଲଗ୍) କମି ୪.୫ ଦିନକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିଥିବା ସୂଚାଉଛି।