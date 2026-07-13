ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର: ସୁନା ୧୯୦୦ ଓ ରୁପା ୫୩୦୦ ଟଙ୍କା କମିଲା

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଡେଲିଭରି ଥିବା ରୁପା ୪୦୧୬ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୨,୧୮,୬୪୮ ଟଙ୍କାରେ ଓପନ ହୋଇଥିଲା

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗହଣା ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଜାରରୁ ଆସିଲା ଭଲ ଖବର। ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଭିତରେ ସୁନା ଓ ରୁପା ମୂଲ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବ୍ୟବସାୟିକ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅର୍ଥାତ ସୋମବାର ସୁନା ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୧୯୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରୁପା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ୫୩୦୦ ଟଙ୍କା ପର‌୍ୟ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।

ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ (ଏମ୍‌ସିଏକ୍ସ)ରେ ଅଗଷ୍ଟରେ ଡେଲିଭରି ଥିବା ସୁନା ୮୪୫ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ ୧,୪୨,୬୩୩ ଟଙ୍କାରେ ଓପନ ହୋଇଥିଲା। ଟ୍ରେଡିଂ ସମୟରେ ଏହା ୧୯୨୧ ଟଙ୍କା କମି ୧,୪୧,୫୫୭ ଟଙ୍କାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ସୁନା ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧,୪୨,୨୨୨ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଛି।

ସେହିପରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଡେଲିଭରି ଥିବା ରୁପା ୪୦୧୬ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୨,୧୮,୬୪୮ ଟଙ୍କାରେ ଓପନ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ୫୩୮୭ ଟଙ୍କା କମି ୨,୧୭,୨୭୭ ଟଙ୍କାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରୁପା ୨,୧୯,୧୫୦ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଦମ୍‌ଦାର ପ୍ଲାନ୍ ନେଇ ଆସିଲେ ଜିଓ ଓ ଏୟାରଟେଲ୍‌

ଇରାନକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ, କହିଲେ…

ବିଶ୍ୱ ବଜାର କମେକ୍ସରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ୧ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇ ୪୦୭୦ ଡଲାରରେ କାରବାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଥିରେ ୪୩ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରୁପା ମୂଲ୍ୟରେ ୨.୫୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୧.୫୨ ଡଲାର କମି ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ ୫୮.୬୪ ଡଲାରରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, ଶେଷରେ ସୁନା ଓ ରୁପା ମୂଲ୍ୟରେ ଏତେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ କାହିଁକି ଆସିଲା?

You might also like More from author
More Stories

ଦମ୍‌ଦାର ପ୍ଲାନ୍ ନେଇ ଆସିଲେ ଜିଓ ଓ ଏୟାରଟେଲ୍‌

ଇରାନକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ, କହିଲେ…

‘ଦେବଦୂତ’ ସାଜିଲେ ରେଳ…

ସାବାଡ଼ ହେବେ ଗୁଣ୍ଡା: ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଲ୍ ଆଣିଲେ…

1 of 17,557