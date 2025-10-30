ଯିହୂଦୀ,ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବଂ ମୁସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ଜାଣିଲେ କହିବେ ଏ କ’ଣ ସତ!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ବିବେଚିତ, ଯିହୁଦୀ ଧର୍ମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଏବଂ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ପରି ଦେଖାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଗଭୀର ଏବଂ ଐତିହାସିକ। ଏହି ତିନୋଟିକୁ ଏକତ୍ର ଆବ୍ରାହିମୀୟ ଧର୍ମ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ଆବ୍ରାହିମଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ତିନି ଧର୍ମର ସମ୍ପର୍କ: ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇବା, ତେବେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଏହି ତିନୋଟି ଧର୍ମ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଯିହୂଦୀ ଧର୍ମ ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା । ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଏହାର ଶାଖା ଭାବରେ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା । ତା’ପରେ ଇସଲାମ ଉଭୟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ମାନବତା, ଏକେଶ୍ୱରବାଦ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମାନତାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସାର କରିଥିଲା। ଏହି ତିନୋଟି ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମାନତା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ । ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କେବଳ ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରକ୍ଷକ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଏକେଶ୍ୱରବାଦ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଏହା ତିନୋଟି ଧର୍ମର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ।
ଏସବୁ ସାଧାରଣ: ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତିନୋଟି ଧର୍ମରେ ନବି ଅଥବା ପୈଗମ୍ବରଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଏହା ଯେ, ଏହି ତିନୋଟି ଧର୍ମରେ ଅନେକ ପୈଗମ୍ବର ସମାନ । ଯେପରିକି ମୁସା, ଆବ୍ରାହାମ, ନୋହ, ଦାଉଦ ଏବଂ ଜୋଷେଫ । ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ତିନି ଧର୍ମରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି । ଆଉ ଏକ ସମାନତା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକର ଶୃଙ୍ଖଳା। ତାନାଖ (ଯିହୁଦୀ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ), ବାଇବଲ (ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ବାଇବଲ), ଏବଂ କୁରାନ (ମୁସଲମାନ କୁରାନ) ସମସ୍ତ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଘଟଣା ଏବଂ ଚରିତ୍ର ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆଦମ ଏବଂ ଇଭ, ନୋହଙ୍କ ଜାହାଜ ଏବଂ ମିଶରରୁ ମୋଶାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଭଳି କାହାଣୀ ତିନୋଟି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି।
ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଏହି ତିନୋଟି ଧର୍ମ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଦାନ ଏବଂ ଉପବାସର ପରମ୍ପରାକୁ ସମାନ କରନ୍ତି। ଯିହୂଦୀମାନେ ୟୋମ୍ କିପ୍ପୁରରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଲେଣ୍ଟରେ ଏବଂ ମୁସଲମାନମାନେ ରମଜାନରେ ଉପବାସ ରଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଐତିହାସିକ ଭାବରେ, ଏହି ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଦେଖିବା, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଶାନ୍ତି, କରୁଣା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ।
ତିନୋଟି ଧର୍ମ ମାନବତାକୁ ଭଲର ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ମନ୍ଦକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଯିହୁଦୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଏବଂ ଇସଲାମ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ । ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ସମାନ କିନ୍ତୁ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ବିସ୍ତାରିତ।