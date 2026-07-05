ବାଉଁଶ ବଦଳାଇବ ଜୀବନ ଜୀବିକା : ଜଙ୍ଗଲ ବି ବଞ୍ଚିବ, ରୋଜଗାର ବି ବଢ଼ିବ!

ମାଲକାନଗିରିରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବାଉଁଶ ଅମଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ

By Shiv Sankar Singh

ମାଲକାନଗିରି :ଜାକଲଗୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମରେ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବାଉଁଶ ଅମଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ବନ ସଂରକ୍ଷଣ, ମହିଳା-ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଜୀବିକା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଉଦ୍ୟମକୁ ଏକତ୍ର କରୁଥିବା ଏକ ଅନନ୍ୟ ସମୁଦାୟ-କେନ୍ଦ୍ରିତ ବାଉଁଶ ପରିଚାଳନା ମଡେଲ୍‌ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପଟି ମାଲକାନଗିରି ବନ ବିଭାଗ, କାଲିମେଳା ବନାଞ୍ଚଳ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମ ସଭାମାନ, ମହା ଗ୍ରାମ ସଭା କାଲିମେଳା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍‌ର ଭାରତୀ ଇନ୍‌ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ପଲିସି ଏବଂ କାନମ ରାଜ ଗ୍ରୀନ୍ ଶକ୍ତି ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର କମ୍ପାନୀର ସହଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି। କାନମ ରାଜ ଗ୍ରୀନ୍ ଶକ୍ତି ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ସମର୍ଥନରେ ଗଠିତ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହିଳା-ମାଲିକାନା ଉଦ୍ୟମ। ଏହି ପାଇଲଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ବାଉଁଶ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରାଧିକରଣର ସମର୍ଥନରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି।

ଏହି ପାଇଲଟ୍‌ରେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଏବଂ ଗ୍ରାମ ସଭାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦନ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମୂଲ୍ୟ ସଂଯୋଜନ ଏବଂ ବଜାର ଅଂଶଗ୍ରହଣର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ବାଉଁଶକୁ କେବଳ ଏକ ବନଜ ସମ୍ପଦ ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପରିବେଶୀୟ ପୁନର୍ଜନନ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରୁଥିବା ଏକ ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଜୈବିକ ସମ୍ପଦ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ…

ନିତିନଙ୍କ ଗଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ…

ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସମ୍ପର୍କରେ କହି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍‌ର ଭାରତୀ ଇନ୍‌ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ପଲିସିର ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରୋଫେସର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରୋଫେସର ଅଶ୍ୱିନୀ ଛତ୍ରେ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ପାଇଲଟ୍ ବନ-ଆଧାରିତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଭୂମିସ୍ତରୀୟ ମଡେଲ୍‌କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅମଳ, ସମୁଦାୟ ଶାସନ, ମହିଳା ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପଦ୍ଧତିରେ ଯୋଡ଼େ। ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଏବଂ ଗ୍ରାମ ସଭାମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖି, କାଲିମେଳା ଦେଖାଇପାରିବ ଯେ ବନ ଅର୍ଥନୀତି କିପରି ପରିବେଶୀୟ ସନ୍ତୁଳନ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖି ସାମୁହିକ ସମୃଦ୍ଧି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।”

ଅଂଶଗ୍ରାହୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି, ମାଲକାନଗିରିର ବିଭାଗୀୟ ବନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ସାଇ କିରଣ ଡି. ଏନ୍., ଆଇଏଫଏସ୍ କହିଛନ୍ତି, “ସ୍ଥାୟୀ ବାଉଁଶ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପରିବେଶୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସମୁଦାୟ ମାଲିକାନା—ଉଭୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଲକାନଗିରି ବନ ବିଭାଗ ଗ୍ରାମ ସଭାମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି ଯେ ଅମଳ ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକ ବନ ସମ୍ପଦକୁ କ୍ଷୟ କରିବା ବିନା ପୁନର୍ଜନନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁ, ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରୁ ଏବଂ ଜୀବିକା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁ। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପରିବେଶ ପରିଚାଳନାରେ ସମୁଦାୟମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ସମାନ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏପରି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ବନ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସ୍ଥିତିତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ସ୍ଥାନୀୟ ରକ୍ଷକତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବ।”

ଏହି ପ୍ରାୟୋଗିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗ୍ରାମ ସଭା ନେତୃତ୍ୱ, ସମୁଦାୟ ସଦସ୍ୟ, ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର କମ୍ପାନୀର ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧି, ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଆଇଏସବିର ପ୍ରାଯୁକ୍ତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅଂଶଗ୍ରାହୀମାନଙ୍କୁ ବାଉଁଶର ରାଇଜୋମ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏବଂ ନୂଆ କଅଁଳକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରଚିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବାଉଁଶ ଅମଳ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ପ୍ରାୟୋଗିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ବାଉଁଶ ଝାଡ଼ର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପୁନର୍ଜନନ କ୍ଷମତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ।
ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି, ସମୁଦାୟ ଶାସନ, ମହିଳା-ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗତ ସହଯୋଗକୁ ଏକତ୍ର କରି, ଏହି ଶୁଭାରମ୍ଭ ମାଲକାନଗିରିରେ ସାମାଜିକ ଭାବେ ସମାବେଶୀ, ପରିବେଶୀୟ ଭାବେ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ମାଲିକାନା ଆଧାରିତ ବନ ଅର୍ଥନୀତି ମଡେଲ୍‌ର ଆରମ୍ଭକୁ ଚିହ୍ନିତ କରୁଛି।

You might also like More from author
More Stories

ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ…

ନିତିନଙ୍କ ଗଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ…

ଗଗନଯାନ ମିଶନରେ ଇସ୍ରୋକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା, SOLVE…

ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଅବପାତ: ବାଲେଶ୍ୱର…

1 of 31,595