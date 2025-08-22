ଅଶୁଭ! ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ କରିଛି ସ୍ପନସର କାହିଁକି ସେ ସବୁବେଳେ ବୁଡ଼ିଛି, ଏବେ ପାଳି…, ଜାଣନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ…
ନୂତନ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ବିଲ୍ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପାସ୍ ହୋଇସାରିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ, ଏହା ଏକ ନୂତନ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବ। ଠିକ୍ ତା’ପରେ, ଡ୍ରିମ୍ ୧୧କୁ ଭାରତରୁ ପ୍ୟାକ୍ ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ସାହାରା, ଓପୋ ସମେତ ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟାଇଟଲ୍ ପ୍ରାୟୋଜକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେମାନେ ବୁଡ଼ିବା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଜର୍ସିର ଆଗ ଭାଗରେ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀର ନାମ ଲେଖା ଯାଇଥାଏ, ବିସିସିଆଇ ସେହି କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜର୍ସିର ନାମ ଲେଖା ହେବା ନିଜେ ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ। କିନ୍ତୁ, ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ସଂଯୋଗ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଜର୍ସିର ଉପରେ ଯେକୌଣସି କମ୍ପାନୀର ନାମ ଲେଖା ଯାଇଥାଏ, ପରେ ତାହା ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏବେ ଏହି ତାଲିକାରେ ଡ୍ରିମ୍ ୧୧ର ନାମ ଯୋଡି ହୋଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ନୂତନ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ବିଲ୍ ଡ୍ରିମ୍ ୧୧ (ଡ୍ରିମ୍ ୧୧ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ବିଲ୍) କୁ ମଧ୍ୟ ଧକ୍କା ଦେଇଛି।
ସାହାରା – 2010 ଦଶକରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସ୍ତାରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସାହାରା ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଏହାର ସହଭାଗୀତା ପ୍ରାୟ 12 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ 2013 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ 2003 ODI ବିଶ୍ୱକପର ଫାଇନାଲ ଖେଳିଥିଲା, 2007 T20 ବିଶ୍ୱକପ ଜିତିଥିଲା, ଏବଂ 2011 ODI ବିଶ୍ୱକପ ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲା। ଏହି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ସାହାରା ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସାହାରା କମ୍ପାନୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବନତି ଆଡକୁ ଗତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା।
ଷ୍ଟାର ଇଣ୍ଡିଆ – ଏହା 2014-2017 ର ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଜର୍ସିରେ ‘ଷ୍ଟାର’ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମାନ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲି ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର ଇଣ୍ଡିଆର ମାଲିକାନା ଥିବା କମ୍ପାନୀ ୱାଲ୍ଟ ଡିଜନି ଉପରେ ବଜାର ପ୍ରଭାବର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଏହିଠାରୁ, ଷ୍ଟାରର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯାହା ଫଳରେ ବଜାରରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ Jio ସହିତ ସହଭାଗୀ ହେବାକୁ ପଡିଲା।
Oppo- ମୋବାଇଲ୍ କମ୍ପାନୀ Oppo ବିସିସିଆଇ ସହିତ 1079 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଥିଲା। ଏହି ଚୀନ୍ କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଟାଇଟଲ୍ ପ୍ରାୟୋଜକ ହୋଇ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା।ଯାହା କାରଣରୁ ଏହାକୁ ମଝିରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିଲା। BCCI ଏବଂ Oppo ମଧ୍ୟରେ ସହଭାଗୀତା 2017-2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରାୟୋଜକତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବହନ କରିବା କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଥିଲା।
Byju’s – Byju’s ର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କିଏ ଜାଣିନାହିଁ, ଯାହା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜର୍ସିରେ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିଲା। 2022 ମସିହାରେ, Byju’s ର କମ୍ପାନୀର ମୂଲ୍ୟ $22 ବିଲିୟନ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି କମ୍ପାନୀ ‘ଆକାଶରୁ ଭୂମିକୁ’ ବାଣୀର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲା ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀର ମୂଲ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଡଲାରରୁ 0 କୁ ଖସିଗଲା। Byju’s ର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ BCCI କୁ ଏଥିରୁ ବକେୟା ରାଶି ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିଲା।
Dream11 – ଏବେ Dream11 ର ପାଳି। ଯାହା ନୂତନ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ବିଲ୍ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରାୟ ୪ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଡ୍ରିମ୧୧ ଉପରେ ଜିଏସଟି ଟିକସ ଫାଙ୍କିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ଯାହା କମ୍ପାନୀର ଛବିକୁ ଖରାପ କରିଥିଲା। ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ବିଲ୍ ଯୋଗୁଁ, ଭାରତରେ ଡ୍ରିମ୧୧ର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଜର୍ସିରୁ କମ୍ପାନୀର ନାମ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ।