ଜୁନ୍ ୩୦ ସୁଦ୍ଧା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଜରୁରୀ କାମ, ନଚେତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଗ୍ୟାସ ସବସିଡି ଏବଂ ସିଲିଣ୍ଡର ଡେଲିଭରୀ
ଜୁନ୍ 30 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ LPG ସବସିଡିର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଅବହେଳା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ଡେଲିଭରି ଏବଂ ସବସିଡି ଉଭୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର e-KYC ସମାପ୍ତ କରିନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ କରନ୍ତୁ।
ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ୧ ଜୁଲାଇରୁ, ଯେଉଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ e-KYC ପୂରଣ କରିନାହାଁନ୍ତି, ସେମାନେ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ସବସିଡି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ।
ଏହି ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯାଞ୍ଚ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ:
ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଏବଂ DBTL ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁନ୍ ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଆଧାର ଯାଞ୍ଚ, ବିଶେଷକରି e-KYC – ସମାପ୍ତ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ।
ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ e-KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର LPG ସବସିଡି ସ୍ଥଗିତ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ।
ହେଲେ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୁନ୍ ୩୦ ପରେ e-KYC ପୂରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂରେ ସବସିଡି ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ e-KYC ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ ସେହି ସମୟର ବକେୟା ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ।
ଘରେ ବସି ଆରାମରେ e-KYC ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ:
ଇଣ୍ଡେନ ଗ୍ୟାସ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ବସି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କର e-KYC ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ IndianOil ONE ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ, ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାଁନ୍ତି ସେମାନେ e-KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ନିକଟତମ LPG ବିତରକଙ୍କୁ ଭେଟିପାରିବେ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, e-KYC ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ନିଆଯିବ ନାହିଁ।
ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ E-KYC କିପରି କରିବେ:
ଏଥିପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ IndianOil ONE ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଏହା ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରି ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ।
ତା’ପରେ, କ୍ୟାସ୍ ମେମୋରେ ଦିଆଯାଇଥିବା 16-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ LPG IDକୁ ଲିଙ୍କ୍ କରନ୍ତୁ।
ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
LPG ବିବରଣୀକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ Indane Details ବିଭାଗ ଖୋଲନ୍ତୁ।
ଆପଣ ଏଠାରେ E-KYC ଅପ୍ସନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ।
ସମସ୍ତ ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ଭଲଭାବେ ପଢ଼ନ୍ତୁ।
‘ଫେସ୍ ସ୍କାନ’ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ପୁରା କରନ୍ତୁ।
ଶେଷରେ, E-KYC ଅନୁରୋଧ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ।