ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ହୋଇଛି ବଡ଼ ରୋଗ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା
ଗୋଡ଼ ଫୁଲି ଯାଇଛି, ହାତ ଥରୁଛି...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ନେଇ ପୁଣି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ ତାରିଖରେ କୁଆଲାଲମ୍ପୁରରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଫୁଲିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ASEAN ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ମାଲେସିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ ମାଲେସିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୱର ଇବ୍ରାହିମଙ୍କ ସହିତ ବସିଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଉପରକୁ ଟାଣି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଫୁଲିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ଜୁଲାଇ ମାସରେ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କ୍ରନିକ ଶିରା ଅଭାବ ରହିଛି। ଏହି ଅବସ୍ଥା ସାଧାରଣତଃ ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଗୋଡ଼ରେ ରକ୍ତ ଜମା ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଡ଼ ଏବଂ ପାଦ ଫୁଲିଯାଏ।
କିନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଡାକ୍ତର ସିଆନ୍ ବାର୍ବାରେଲା ସମ୍ପ୍ରତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ହାର୍ଟ ବୟସ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ବୟସ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ ୧୪ ବର୍ଷ କମ୍।
ଗୋଡ଼ ଫୁଲିବାର ଅନ୍ୟ କାରଣ:
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ମତରେ, ଗୋଡ଼ ଏବଂ ପାଦ ଫୁଲିବା ସାଧାରଣତଃ ଶିରା ଅକ୍ଷମତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଡ଼ ମୋଡି ହୋଇଯିବା, ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଠିଆ ହେବା କିମ୍ବା ବସିବା ମଧ୍ୟ ଫୁଲିବାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। କେତେକ ସମୟରେ, ଏହା ଗଭୀର ଶିରା ଥ୍ରୋମ୍ବୋସିସ୍, ହାର୍ଟ କିମ୍ବା କିଡନୀ ସମସ୍ୟାର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମାଲେସିଆରୁ ଛଅ ଦିନିଆ ଏସିଆ ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାପାନରେ ଅଛନ୍ତି। ତା’ପରେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଏହି ଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାଣିଜ୍ୟ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କୂଟନୀତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର MRI ପରୀକ୍ଷା:
ସୋମବାର ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସମ୍ପ୍ରତି MRI କରାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଡାକ୍ତରୀ ଯାଞ୍ଚ। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ମାସରେ ୮୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପାଦ ଦେବେ।
କିନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଅଭାବର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଅକ୍ଟୋବର ୧୦ ତାରିଖରେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ୱାଶିଂଟନ୍ ନିକଟସ୍ଥ ୱାଲ୍ଟର ରିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ।
ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, “ହଁ, ମୋର MRI ହୋଇଥିଲା। ସବୁକିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଥିଲା, ରିପୋର୍ଟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଭାବରେ ଆସିଥିଲା।”
ସାଧାରଣତଃ, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିମାନେ ବର୍ଷକୁ କେବଳ ଥରେ ପୁରା ଶରୀର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମନେ କଲେ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା।
ଡାକ୍ତରମାନେ ମସ୍ତିଷ୍କ କିମ୍ବା ହୃଦରୋଗ, ଟ୍ୟୁମର, ମାଂସପେଶୀ ଆଘାତ କିମ୍ବା ପ୍ରଦାହ ଭଳି ଅନେକ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ MRI ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ହାତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଘାତ:
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜୁଲାଇ ମାସରେ, ଫିଫା କ୍ଲବ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ଫୁଲିଯାଇଥିବା ଗୋଡ଼ର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା।
ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତରେ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଆଘାତକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ହାତରେ ମେକଅପ୍ ଲଗାଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଡାକ୍ତର ସିଆନ ବାର୍ବେଲା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆଘାତ ଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାରମ୍ବାର ହାତ ମିଳାଇବା ଏବଂ ଆସ୍ପିରିନ୍ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ହାଲୁକା ନରମ ଟିସୁ ଜ୍ୱଳନ ଯୋଗୁଁ ଏହା ହୋଇଥିଲା। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ହୃଦରୋଗ ରୋକିବା ପାଇଁ ସେ ନେଉଥିବା ଆସ୍ପିରିନ୍ ଯୋଗୁଁ ଆଘାତ ହୋଇପାରେ।