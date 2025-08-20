ସତରେ ନା କ’ଣ? ଏହି ଦେଶରେ ସୁନା ଶସ୍ତା ହେଲେ କଣ୍ଡମ ଏତେ ମହରଗ
କିଛି ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ କଣ୍ଡୋମ କିଣିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ।
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ସାଧାରଣତଃ କଣ୍ଡୋମ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏମିତି କି ଅନାବଶ୍ୟକ ଗର୍ଭଧାରଣର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରେ।
ତେଣୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦିନକୁ ଦିନ କଣ୍ଡୋମ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହା ସହଜରେ ଏବଂ କମ ମୂଲ୍ୟରେ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ।
ତଥାପି, କିଛି ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ କଣ୍ଡୋମ କିଣିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କଣ୍ଡୋମର ମୂଲ୍ୟ ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ସେହି ପରିମାଣରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା କିଣାଯାଇପାରିବ।
ଅନାବଶ୍ୟକ ଗର୍ଭଧାରଣକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ କଣ୍ଡୋମ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ।
ଅନେକ ଦେଶରେ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଯୌନ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ସମୟରେ କଣ୍ଡୋମ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅପିଲ କରନ୍ତି।
ଏମିତି କି ଅନେକ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଗଣାରେ କଣ୍ଡୋମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ । ଭେନେଜୁଏଲା ଦେଶରେ କଣ୍ଡୋମ ଚଢା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥାଏ।
ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ଦରମାର ଅଧା କଣ୍ଡୋମ ଭଳି ଗର୍ଭନିରୋଧକ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏଠାରେ କଣ୍ଡୋମ କିଣୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ।
ଏଠାରେ କଣ୍ଡୋମର ଏକ ପ୍ୟାକେଟର ମୂଲ୍ୟ ୬୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
ପ୍ରକୃତରେ, ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଗର୍ଭପାତ ବେଆଇନ ଏବଂ ଏପରି କରିବା ପାଇଁ କଠୋର ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି।ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଲୋକମାନେ ଜେଲ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ କଣ୍ଡୋମ କିଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।
ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କଣ୍ଡୋମର ବ୍ୟବହାର ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯେ, ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱ କଣ୍ଡୋମ ବଜାରର ଆକାର ପ୍ରାୟ ୮.୩୮ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ୧୩.୦୬ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।