ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗରେ ଛାତ୍ର ନେଉଛନ୍ତି କଣ୍ଡୋମ-ଛୁରୀ, ଭାଇରାଲ ହେଉଛି Video

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନାଶିକରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଘୋଟିର ଏକ ସ୍କୁଲରେ ୭ମ ରୁ ୧୦ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟାଗରୁ କଣ୍ଡୋମ ପ୍ୟାକେଟ, ଛୁରୀ, କାର୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆପତ୍ତିଜନକ ଜିନିଷ ମିଳିଛି । ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ।

ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ସ୍କୁଲର ଭାଇସ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏକ ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କ ବ୍ୟାକପ୍ୟାକରେ ମିଳିଥିବା ଆପତ୍ତିଜନକ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଏକାଥରେ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇନଥିଲା।

ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟାଗରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ମିଳିଛି । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅପରାଧିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବିକଶିତ ହେବାରୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାକପ୍ୟାକଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ତେବେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟାକପ୍ୟାକ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲର ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ଅଭିଭାବକ କହିଛନ୍ତି, “ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଠିକ୍ କାରଣ ଏହା ଭୁଲ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଯୁଗ । ପିତାମାତାଙ୍କ ପରେ, କେବଳ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ନୈତିକତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ, ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମର୍ଥନ କରୁ।”

