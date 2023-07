Video: ତୁମକୁ ମନ୍ଦିରରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ, ଜିଅନ୍ତା ଜଳାଇ ଦେବୁ; କେରଳରେ UCC ବିରୋଧୀ ରାଲିରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଘୃଣା ଓଗାଳିଲା ମୁସଲିମଗ ଲିଗ୍‌

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେରଳରେ ସମାନ ନାଗରିକ ସଂହିତା(ୟୁସିସି) ବିରୋଧୀ ରାଲିରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିରୋଧରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । ମୁସଲିମ୍ ୟୁଥ୍ ରାଲିରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିଛି । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଦଳ ଏହାର ଜଣେ ନେତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛି । ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଘଟଣାର ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି । କହ୍ନାଗଡ଼ ନିବାସୀ ଅବଦୁଲ ସଲାମଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଦୋଷି କରାଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ ଏବେ ଡ୍ୟାମେଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବୟାନଜାରି କରି କହିଛି ଯେ, ଏହା ଏକ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଘଟଣା ।

କାସାରାଗୋଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁସଲିମ୍ ୟୁଥ୍ ଲିଗ୍ ୟୁସିସି ବିରୋଧରେ ଏକ ରାଲିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏଥିରେ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ସଂଗଠନ ହେଉଛି ଆଇୟୁଏମ୍‌ଏଲ୍‌ର ଯୁବ ୱିଙ୍ଗ୍ । ଆଇୟୁଏମ୍‌ଏଲ୍‌(ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟୁନିଅନ୍ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍‌) ହେଉଛି କେରଳର କଂଗ୍ରେସର ସହଯୋଗୀ ସହଯୋଗୀ । ଯେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ୱାୟନାଡ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆଇୟୁଏମ୍‌ଏଲ୍ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିତିଥିଲା । ସେହିଭଳି ଏହା ବିଜେପି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ଅଂଶ ।

ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ପରେ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ କରାଯିବ । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରି ବିଜେପି ନେତା ଅମିତ ମାଲବ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କେରଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାଇ ବିଜୟଙ୍କ ସରକାର ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ସମର୍ଥନ କରିନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଏପରି ସ୍ଲୋଗାନ ଉଠାଯାଇ ନଥାନ୍ତା । ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେରଳରେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ କି? ସେ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଶିଶୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଚଢି ଏକ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ-ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ରୀତିନୀତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଉଚିତ୍ ।

Youth wing of the Indian Union Muslim League, an ally of the Congress, held a rally in Kerala’s Kasargode, and raised vile anti-Hindu slogans, threatening to hang them (Hindus) in front of Temples and burn them alive…

They wouldn’t have dared to go this far had the Pinarayi… pic.twitter.com/lFV5caJ18C

— Amit Malviya (@amitmalviya) July 26, 2023