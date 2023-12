ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ବଡ଼ଧରଣ ଅଦଳବଦଳ, ସଚିନ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନରେ ବଡ଼ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ ହୋଇଛି । କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ୟୁପି କଂଗ୍ରେସର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଏଆଇସିସି ପଦରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିନ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଛତିଶଗଡ କଂଗ୍ରେସ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର AICC ର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରମେଶ ଚେନ୍ନାଇଥାଲା ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍ଟୀ ମହାସଚ୍ଚିବ ହୋଇରହିବେ । ଅବିନାଶ ପାଣ୍ଡେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ପାର୍ଟୀ ପ୍ରଭାରୀ ହେବେ, ଯେତେବେଳେ କି ମୁକୁଳ ବାସନିକ ଗୁଜୁରାଟରେ ପ୍ରଭାରୀ ହେବେ ।

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ବାରାଣାସୀରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଠିଆ କରିବାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ତାଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଜାତୀୟ ଭୂମିକା ଦେବା ପାଇଁ ଦଳ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ୟୁପି ଦାୟିତ୍ୱରୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ପରି ନେତାଙ୍କ ନାମ ଯଥା ସମ୍ଭବ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି।

କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ଶନିବାର ଦିନ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକରେ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସଂଗଠନର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣରେ ମୁକୁଳ ୱାସନିକଙ୍କୁ ଗୁଜୁରାଟର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କୁ ଆସାମ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ରଣଦୀପ ସିଂ ସୁରଜେୱାଲାଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଦିଲ୍ଲୀର ଦୀପକ ବାବରିଆ ଏବଂ ହରିୟାଣା, ଅବିନାଶ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, କୁମାରୀ ଶୈଳଜାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।

Congress President Shri @kharge has assigned the organisational responsibilities to the following persons with immediate effect. pic.twitter.com/qWhwiJzysj

— Congress (@INCIndia) December 23, 2023