‘ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହଟାଯାଇଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ ଯୋଗୁଁ ବିଜେପି ଜିତିଲା’
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନାମ କଟାଯିବାକୁ ନେଇ ଥରୁର କହିଛନ୍ତି, ଏସଆଇଆର ମାମଲାରେ ମୁଁ ଯାହା କହିଛି, ତାହା ଏକ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସ୍ଆଇଆର ପାଇଁ କେରଳରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଫାଇଦା ମିଳିଛି। ଦଳ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଏସ୍ଆଇଆରକୁ ନେଇ ହୋ-ହଲ୍ଲା ଭିତରେ ଏପରି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶଶୀ ଥରୁର। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହଟା ଯାଇଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ ଯୋଗୁ ବିଜେପିକୁ ବିଜୟ ମିଳିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ କନ୍ଫରେନ୍ସରେ ଥରୁର କହିଛନ୍ତି, ଏସ୍ଆଇଆର ଯୋଗୁଁ କେରଳରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଫାଇଦା ମିଳିଛି। କାରଣ ସିପିଏମ୍ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ରହିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଡବଲ ନାମାଙ୍କନ, ତ୍ରିପଲ ନାମାଙ୍କନ, ଚତୁର୍ଗୁଣ ନାମାଙ୍କନ; ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାରୋଟି ଅଲଗା ବୁଥରେ ନାମାଙ୍କନରେ ମାହିର ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଗୁଡିକୁ ଏସଆଇଆର ମାଧ୍ୟମରେ ହଟାଇ ଦିଆଗଲା। ଯାହାଫଳରେ କେରଳ ଓ ତାମିଲନାଡୁରେ ବହୁ କମ ଲୋକ ଅପିଲ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗଳାରେ ଏହାର ଓଲଟା ହୋଇଛି ବୋଲି ଥରୁର କହିଛନ୍ତି।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନାମ କଟାଯିବାକୁ ନେଇ ଥରୁର କହିଛନ୍ତି, ଏସଆଇଆର ମାମଲାରେ ମୁଁ ଯାହା କହିଛି, ତାହା ଏକ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯାହାର ଉତ୍ତର ମିଳିବା ଜରୁରୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ୯୧ ଲକ୍ଷ ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ହଟାଇ ଦିଆଗଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୩୪ ଲକ୍ଷ ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପିଲ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଓ ଭୋଟ ଦେବାର ପୂରା ଅଧିକାର ମିଳୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାମଲାର ଅଲଗା ଅଲଗା ସମାଧାନ ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲା ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ ଭୋଟଦାନ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ କିଛି ମାମଲାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା। ପ୍ରାୟ ୩୧ରୁ ୩୨ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ହରାଇଲେ ବୋଲି ଥରୁର କହିଛନ୍ତି।
ବିଜେପିର ବିଜୟ ବ୍ୟବଧାନକୁ ନେଇ ଥରୁର କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପିର ବିଜୟର ବ୍ୟବଧାନ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଲକ୍ଷ। ବିଚାରାଧୀନ ଭୋଟର ଅପିଲ ଗୁଡିକର ସଂଖ୍ୟା ସହ ବହୁତ ମେଳ ଖାଉଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କ’ଣ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ? ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଜେପି ବେଙ୍ଗଲରେ ୩୦ ଲକ୍ଷ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହେଲା। ମୋର ନକଲି ଭୋଟର ହଟାଯାଇଥିବା, ଅନୁପସ୍ଥିତ ବା ସ୍ଥାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ଭୋଟରଙ୍କୁ ହଟାଇବାରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଥରୁର କହିଛନ୍ତି।