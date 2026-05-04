“ଆମେ ଜିତିଗଲୁ, ବାପା,”…୫୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ଜିତିବା ପରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଚାଣ୍ଡି ଓମେନଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ…

“ଆମେ ଜିତିଗଲୁ, ବାପା,”…୫୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ଜିତିବା ପରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଚାଣ୍ଡି ଓମେନଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ…
କେରଳ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ୨୦୨୬...
କେରଳ: ବିପୁଳ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଲେ ଚାଣ୍ଡି। କେରଳର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମେନ୍ ଚାଣ୍ଡିଙ୍କ ପୁଅ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚାଣ୍ଡି ଓମେନ୍ ସୋମବାର ଦିନ ପୁଥୁପାପଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ୧୫ ରାଉଣ୍ଡ ଗଣନା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଓମେନ୍ ୮୪,୦୩୧ ଭୋଟ ପାଇ ସିପିଆଇ(ଏମ୍)ର କେଏମ୍ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କୁ ୫୨,୯୦୭ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ୩୧,୧୨୪ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ।
“ଆମେ ଜିତିଗଲୁ, ବାପା,” କେରଳର ପୁଥୁପାପଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜୟ ପରେ ଚାଣ୍ଡି ଓମେନ୍ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମେନ୍ ଚାଣ୍ଡିଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି।
ଏହି ଫଳାଫଳ ପୁଥୁପାପଲ୍ଲୀର କଂଗ୍ରେସ ଗଡ଼ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଖ୍ୟାତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତା ଓମେନ ଚାଣ୍ଡିଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରେ। ଯିଏ ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏହି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୧୯୭୦ ରୁ ୨୦୨୧ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରୁ ବହୁବାର ଜିତିଥିଲେ।
ସୂଚନାମୁତାବକ ଓମେନ୍ ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଏହି ଆସନରୁ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ୩୭,୦୦୦ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଥିଲେ, ଯାହା ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ବିଜୟ ବ୍ୟବଧାନଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଥିଲା।
ପ୍ରଚାର ସମୟରେ, ସେ ଐତିହ୍ୟ ଆବେଦନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦୀ ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ସିପିଆଇ(ଏମ୍) ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବାମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୋର୍ଚ୍ଚା (ଏଲ୍ଡିଏଫ୍) ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀକୁ ଅବହେଳା ଏବଂ ବିକାଶ ପାଣ୍ଠିର ଅଭାବ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ସେ ଫ୍ଲେକ୍ସ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ବ୍ୟାନରକୁ ଏଡ଼ାଇ ଏକ କମ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନ “ସବୁଜ ଅଭିଯାନ” (green campaign) ମଧ୍ୟ ଚଳାଇଥିଲେ। ପ୍ରଚାର ଗାଡି ଡିଜେ ଛାଡି ସେ ସାଇକେଲ ଚଲାଇ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ବୁଲି ନିଜ ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ସାଇକେଲ ପ୍ରଚାର, ଅନଲାଇନରେ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏପରି ଏକ ଅଭିଯାନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।