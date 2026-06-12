ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ କଲା କମାଲ! ୪ଟି ଆସନରୁ ୩ଟିରେ ଜିତିଲା, ବିଜେପିକୁ ମିଳିଲା ମାତ୍ର ୧, ପଢନ୍ତୁ ବିଜେତାଙ୍କ ତାଲିକା
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଢ଼ଗେ, ପବନ ଖେଡ଼ା ଏବଂ ମନସୁର ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କ ସମେତ ଚାରିଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
Rajya Sabha Election Result 2026 : କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଢ଼ଗେ ପୁଣିଥରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପବନ ଖେଡ଼ା ଏବଂ ମନସୁର ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଚାରିଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଚାରିଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଂସଦମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଜୁନ୍ ୨୫ ରେ ଶେଷ ହେଉଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପିର ଇରନ୍ନା କଡାଡି ଏବଂ ନାରାୟଣ କୋରଗପ୍ପା, କଂଗ୍ରେସର ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଢ଼ଗେ ଏବଂ ଜେଡି(ଏସ)ର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଚଡି ଦେବେଗୌଡ଼ା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ପାଞ୍ଚଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ନାମାଙ୍କନ
ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହି ଚାରିଟି ଆସନ ପାଇଁ ମୋଟ ପାଞ୍ଚଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ଜୁନ୍ ୧୮ ରେ ହେବାର ଥିଲା ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଧାନସୌଧରେ ମତଦାନ କରିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ନାକଚ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁରୁବାର ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ସମୟ ସୀମା ଶେଷ ହେବା ପରେ ମଇଦାନରେ ମାତ୍ର ଚାରିଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାକି ରହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ଚାରିଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।
ଡି.କେ. ଶିବକୁମାର ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା
କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡି.କେ. ଶିବକୁମାର ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଢ଼ଗେ, ପବନ ଖେଡ଼ା ଏବଂ ମନସୁର ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ନେତା ସଂସଦରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତ ସ୍ୱର ସାଜିବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ସହଯୋଗ କରିବେ।
ପବନ ଖେଡ଼ା କହିଲେ- କନ୍ନଡ ଭାଷା ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି
ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ପବନ ଖେଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେ, କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପବନ ଖେଡ଼ା ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ, ସେତେବେଳେ କନ୍ନଡ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।
ମନସୁର ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ ଜଣାଇଲେ କୃତଜ୍ଞତା
ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଯାଇଥିବାରୁ ମନସୁର ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଦୁଇଟିଯାକ ସ୍ତରରେ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି। ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ଦେଶ ସହ ଜଡ଼ିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବେ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ। ମନସୁର ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ରାଜ୍ୟସଭାର ପୂର୍ବତନ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରେହମାନ ଖାନଙ୍କ ପୁତ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ଦେଶ ଉଭୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବିଜେପି ଜିତିଲା ତିନୋଟିଯାକ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ
ଅନ୍ୟପଟେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ରାଜ୍ୟସଭାର ତିନୋଟିଯାକ ଆସନରେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଗୁରୁବାର ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସମୟ ସୀମା ଶେଷ ହେବା ପରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରଜନୀଶ ଅଗ୍ରୱାଲ, ତରୁଣ ଚୁଘ୍ ଏବଂ ମହେଶ କେବଟଙ୍କୁ ବିଜୟୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶର୍ମା ତିନି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମଇଦାନରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନଥିବାରୁ ତିନି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ନାକଚ ହୋଇଥିଲା
ବିଜେପିର ଏହି ବିଜୟ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କଂଗ୍ରେସର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ନଟରାଜନଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ନାକଚ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମହେଶ କେବଟଙ୍କ ସମେତ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ତାଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ଯେ, ମୀନାକ୍ଷୀ ନଟରାଜନ ନିଜ ନିର୍ବାଚନୀ ଆଫିଡେଭିଟରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ମାମଲା ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇଛନ୍ତି। ଆପତ୍ତିର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୀନାକ୍ଷୀ ନଟରାଜନ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ସହ ଜଡ଼ିତ କୋର୍ଟ ସମନର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ। ଏହି ଆଧାରରେ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ବିଜୟ ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଇଥିଲା।