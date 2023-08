(Video) ମିଜୋରାମରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ସରକାର: ଲୋକସଭାରେ ବର୍ଷିଲେ ପିଏମ୍ ମୋଦୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ସେ ୧୯୬୬ ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ସମୟରେ ମିଜୋରାମରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସାକାଣ୍ଡର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା (ଆଇଏଏଫ) ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ତା’ର ପ୍ରଥମ ଏୟାର ରେଡ୍ କରିଥିଲା ।

ଦେଶର ତକ୍ରାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧି ଅପରେସନ ଜେରିଚୋ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ମିଜୋ ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ (ଏମଏନଏଫ) ବିରୋଧରେ ଏୟାର ଫୋର୍ସକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ଲୋକସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେବା ଅବସରରେ ପିଏମ୍ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ, ୧୯୬୬ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ୫ ତାରିଖରେ କଂଗ୍ରେସ ମିଜୋରାମର ଅସହାୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଏୟାର ଫୋର୍ସ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ଯଦି ଏହା ଅନ୍ୟ ଦେଶର ବାୟୁସେନା ବାହିନୀ ଥିଲା ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ଏନେଇ ଉତ୍ତର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ମିଜୋରାମର ଲୋକମାନେ ମୋ ଦେଶର ନାଗରିକ ନଥିଲେ କି? ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନଥିଲା କି?

ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ୫ ତାରିଖକୁ ନେଇ ଆଜି ବି ମିଜୋରାମ ଶୋକ ମନାଉଛି । କଂଗ୍ରେସ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କଠାରୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି । ସେତେବେଳେ କିଏ ଶାସନ କରୁଥିଲା? ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧି ବୋଲି ମୋଦୀ କହିଥିଲେ । ବାୟୁସେନା ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବିବାଦୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାଦ୍ୱାରା ଏମଏନଏଫ ବିଦ୍ରୋହକୁ ରୋକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଏହାକୁ ରୋକ ଯାଇ ପାରିନଥିଲା । ଏହି ଅପରେସନକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କଠାରୁ କଂଗ୍ରେସ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି । ଏପରି କୌଣସି ଏୟାର ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇନଥିବା ଇନ୍ଦିରା କହିଥିବା ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi speaks on the northeast; says, "…On 5th March 1966, Congress had its Air Force attack the helpless citizens in Mizoram. Congress should answer if it was the Air Force of any other country. Were the people of Mizoram not the citizens of my… pic.twitter.com/FmNozAooxF

