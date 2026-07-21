ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାସଭବନ ନିକଟରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିବାଦ, ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ରାହୁଲ-ପ୍ରିୟଙ୍କା

ସୋମବାର ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ସହ ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷ ପରେ କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି (ସିଜେପି)ର ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ପୁଣି ଜନ୍ତର ମନ୍ତରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସଂସଦ ପରିସରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ତାଙ୍କ ଅନଶନ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ତଥା କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଙ୍ଗଳବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ୭, ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସଂସଦ ଅଭିମୁଖେ କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି (ସିଜେପି)ର ରାଲି ବେଳେ ପୁଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିଲେ।

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ‘ଏକ୍ସ’ରେ କରିଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପୁଲିସର କଥିତ ବର୍ବର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଜବାବ ମାଗିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଅଭିମୁଖେ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲା। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଏହି ଘଟଣାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସଂସଦରେ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଥିସହ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିକୁ ପୁଣି ଦୋହରାଇଥିଲେ।

ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପୂର୍ବଦିନ ସିଜେପିର ‘ଚଲୋ ସଂସଦ’ ରାଲି ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଓ ଦଳର ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନେକ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରେଳ ବିଭାଗ ବେଡସିଟ ଚୋରି କରି କୁର୍ତ୍ତା କରି…

ଅଧା ରହିଗଲା ସପନ: ମଝି ଦରିଆରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ

ପଞ୍ଜାବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚରଣଜିତ ସିଂହ ଚାନ୍ନି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ବିକ୍ଷୋଭରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି (ସିଜେପି)ର ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୁଲିସ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବିରୋଧ କରି ଏହି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଥିଲା।

ବିକ୍ଷୋଭ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ପରେ ଚାନ୍ନି ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ ପୁଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ “ବିଜେପିର ଆତଙ୍କ” ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସରକାର ଯୁବପିଢ଼ିର ସ୍ୱରକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ବଳପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜବାବଦେହି ଦାବି କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

ରେଳ ବିଭାଗ ବେଡସିଟ ଚୋରି କରି କୁର୍ତ୍ତା କରି…

ଅଧା ରହିଗଲା ସପନ: ମଝି ଦରିଆରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ

ଦିଲ୍ଲୀରେ CJP ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବେ ମମତା…

ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲିଲା ପେଡ଼ି: ମାଗଲାରେ…

1 of 29,906