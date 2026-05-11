କିଏ ହେବ କେରଳର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ; ଆସନ୍ତା କାଲି ଘୋଷଣା କରିବ କଂଗ୍ରେସ !

କେରଳର ବିଗତ କେଇ ଦଶନ୍ଧିର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାକ୍ରମ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଭାବେ, ୨୦୨୬ କେରଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମିଳିତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ (UDF) ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରି କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିଛି। ଏହାସହ ବାମପନ୍ଥୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ (LDF) ର ୧୦ ବର୍ଷର ଶାସନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପଡ଼ିଛି।

By Shiv Sankar Singh

ତିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍: ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, କେରଳ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିପାରେ। ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ଅଶାନ୍ତି କିମ୍ବା ବିରୋଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କେରଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି (KPCC) ର ସମସ୍ତ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତିମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଦଳର ସଦସ୍ୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପରାମର୍ଶ ଶେଷ ହେବା ପରେ ହିଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ନାମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେ.ସି. ଭେନୁଗୋପାଳ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନାମ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଭେନୁଗୋପାଳଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଭି.ଡି. ସତୀଶନ୍ ଏବଂ ରମେଶ ଚେନ୍ନିଥାଲାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ରେ ରହିଛି। ଯଦି ସବୁକିଛି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲେ, ତେବେ ମେ ୧୪ ତାରିଖରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।

୨୦୨୬ କେରଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ (UDF) ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏହାସହ ବାମପନ୍ଥୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ (LDF) ର ୧୦ ବର୍ଷର ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ UDF ୧୦୨ଟି ଆସନ ସହ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପାଇଥିବାବେଳେ LDF ମାତ୍ର ୩୫ଟି ଆସନରେ ସୀମିତ ରହିଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି।

କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାଡ଼ଗେ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ତିନିଜଣ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଦାର ରମେଶ ଚେନ୍ନିଥାଲା, କେ.ସି. ଭେନୁଗୋପାଳ ଏବଂ ଭି.ଡି. ସତୀଶନ୍‌ଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ କେପିସିସି ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ନି ଜୋସେଫ ଏବଂ କେରଳର ଏଆଇସିସି ପ୍ରଭାରୀ ଦୀପା ଦାସମୁନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସତୀଶନ୍ ଏବଂ ଭେନୁଗୋପାଳଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଓ ପୋଷ୍ଟର ଅଭିଯାନ ଯୋଗୁଁ ଦଳ ଭିତରେ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେଇଛି, ତେଣୁ ସ୍ଥିତି ସ୍ବାଭାବିକ ହେବାକୁ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ, UDF ର ସହଯୋଗୀ ଦଳ ଇଣ୍ଡିଆନ ୟୁନିଅନ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ (IUML) ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୟନରେ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିବା ସହ ଏହା ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି।

