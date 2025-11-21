କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସାଗର ଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ, ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆପଣ? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ …
ଭବାନୀପାଟଣା ବିଧାୟକ ସାଗର ଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ। ରାଜ୍ୟରେ ଭୁଶୁଡି ପଡ଼ିଲାଣି ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭବାନୀପାଟଣା ବିଧାୟକ ସାଗର ଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ । ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଏହି ହତ୍ୟାଧମକ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି । ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଏଭଳି ଖୁଲମଖୁଲା ଧମକ ମିଳିପାରୁଛି ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଠିକ ନଥିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଡିଜିପି ଏବଂ ଏସପିଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହେବାନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସୂଚନାମୁତାବକ ବିଧାୟକ ସାଗର ଚରଣ ଦାସ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ୱାଇ. ବି. ଖୁରାନିଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ପ୍ରାୟ ୪ ରୁ ୫ ଜଣ ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଦେୟପୁର ଗ୍ରାମରୁ ମୋର ଜଣେ ପରିଚିତ ଶ୍ରୀ ଦେବାନନ୍ଦ ଯୋଶୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ ନ କରନ୍ତି ତେବେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ।
ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ମୋତେ(ବିଧାୟକଙ୍କୁ) ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସେମାନେ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ବିଧାୟକଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ବଳପୂର୍ବକ ସୂଚନା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ, ଏହା ଦେଖିବା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଯେ ମୋର ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜୀବନ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାରକୁ ବେଆଇନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଉଛି।
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ତୁରନ୍ତ ଏହି ମାମଲା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏହାସହ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଭବାନୀପାଟନ ବିଧାୟକ ସାଗର ଚରଣ ଦାସ।
ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଯଦି ଜଣେ ରାଜ୍ୟର ବିଧାୟକ ଅସୁରକ୍ଷିତ ତେବେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏଠି କିଭଳି ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବେ ।