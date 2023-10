୮୮ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କଲା କଂଗ୍ରେସ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ କେଉଁଠାରୁ ମିଳିଛି ଟିକେଟ୍ ?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଗୁରୁବାର ୮୮ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କରିଛି । ଏଥିରେ ୮୫ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବାବେଳେ ତିନିଟି ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରାଯାଇଛି । ଦାଟିଆରୁ ଅବୱେଶ ନାୟକଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭାରତୀ, ପିଛୋରରୁ ଶୈଲେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅରବିନ୍ଦ ସିଂ ଲୋଧି ଏବଂ ଗୋଟେଗାଓଁରୁ ଶେଖର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ଥିବା ବିଧାୟକ ଏନପି ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏହାପୂର୍ବରୁ ନବରାତ୍ରୀର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ୧୪୪ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା । ତେବେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ୧୭ ନଭେମ୍ବରରେ ମତଦାନ ହେଉଛି । ଡିସେମ୍ବର ୩ ରେ ଫଳାଫଳ ଆସିବ ।

Congress has announced the second list of candidates for elections to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh.

85 candidates have been announced and 3 candidates have been replaced. pic.twitter.com/hCKkBHgEpb

