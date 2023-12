(video)ହନୁମାନଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡିଲେ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍‌

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୪ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ । ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା , ଛତିଶଗଡରେ ଆଜି ସମସ୍ତ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଯିବ । ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବେଶ୍ ଯୋଶ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସଛି ଯେଉଁଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏକ ଅଲଗା ରୂପରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହି କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆପଣ ଚକିତ ହୋଇପଡିବେ ନିଶ୍ଚୟ । କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଏହି ରୂପକୁ ଦେଖି ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି କି ଏବେ କଂଗ୍ରେସକୁ ବି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ସାହାରା ନେବାକୁ ପଡିଛି ।

#WATCH | Ahead of the counting of 4-state elections, a Congress worker – dressed as Lord Hanuman – stands outside the party HQ in Delhi.

He says, "Truth will triumph. Jai Sri Ram!" pic.twitter.com/L61e28tBln

— ANI (@ANI) December 3, 2023