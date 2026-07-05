ରାଜନୀତି ନୁହେଁ ସ୍ୱାଦ ସହ ସମ୍ପର୍କ ! ଫେମସ ଡିସ୍ ‘Eggs Kejriwal’ ର ରୋମାଞ୍ଚକର ଇତିହାସ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ରେସିପି
History Of Eggs Kejriwal Dish: ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଡିସ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ 'ଏଗ୍ସ କେଜ୍ରିୱାଲ୍' ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସେଷ୍ଠ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ରାଜନୀତି ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଭଳି ମନେହେଉଥାଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡିସ୍ ଅଟେ।
Eggs Kejriwal Recipe Mumbai Style: ଯଦି ଆପଣ ଅଣ୍ଡାରେ ତିଆରି ନୂଆ ନୂଆ ଡିସ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ‘ଏଗ୍ସ କେଜ୍ରିୱାଲ୍’ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ନାଁ ଶୁଣି ହୁଏତ ଏହାର ରାଜନୀତି ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଭଳି ମନେହେଉଥାଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡିସ୍, ଯାହାର କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ବ୍ରେଡ, ଚିଜ, ଅଣ୍ଡା ଏବଂ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଏହି ଡିସ ନିଜର ଅପୂର୍ବ ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଡିସ୍ର କାହାଣୀ କହିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣ ଘରେ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା।
କ’ଣ ଅଟେ ଏଗ୍ସ କେଜ୍ରିୱାଲ୍ର କାହାଣୀ?
ଏଗ୍ସ କେଜ୍ରିୱାଲ୍ର ଆରମ୍ଭ ୧୯୬୦ ଦଶକରେ ମୁମ୍ବାଇର ଦକ୍ଷିଣ ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ‘ୱିଲିଙ୍ଗଡନ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ୍’ରୁ ହୋଇଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ କ୍ଲବ୍ର ନିୟମିତ ସଦସ୍ୟ ତଥା ବ୍ୟବସାୟୀ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ କେଜ୍ରିୱାଲ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଜଳଖିଆରେ ଟୋଷ୍ଟ ଉପରେ ଅଣ୍ଡା, ଚିଜ୍ ଏବଂ ସରୁ ସରୁ କଟାଯାଇଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଥିବା ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡିସ୍ ଅର୍ଡର କରୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ଡିସ୍ ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କିଚେନ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ “କେଜ୍ରିୱାଲ୍ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇଆ ହିଁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ”। ଏହି କାରଣରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଡିସ୍ର ନାମ ‘ଏଗ୍ସ କେଜ୍ରିୱାଲ୍’ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ଏହି ନାମଟି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା।
ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ
ସମୟ ସହିତ ଏହି ଡିସ କ୍ଲବ୍ର ସୀମା ବାହାରକୁ ଆସି ସାରା ଦେଶର କ୍ୟାଫେ ଏବଂ ରେସ୍ତୋରାଁର ମେନ୍ୟୁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଯଦିଓ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏଥିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିଜ୍ କିମ୍ବା ବ୍ରେଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ ବ୍ରେଡ୍, ଚିଜ୍, ଅଣ୍ଡା ଏବଂ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ଚମତ୍କାର ମିଶ୍ରଣରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଛି।
ଆପଣ ଏହାକୁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ?
ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରେଡ୍ ସ୍ଲାଇସ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଟୋଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ କୋରାଯାଇଥିବା ଚିଜ୍, ସରୁ ସରୁ କଟାଯାଇଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଅନିଅନ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଟୋଷ୍ଟ ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ବିଛାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଗରମ ଥିବା ଓଭନ୍ରେ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଚିଜ୍ ସୁନେଲୀ ରଙ୍ଗ ହୋଇ ତରଳି ଯିବ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଏକ ପ୍ୟାନ୍ରେ ସାମାନ୍ୟ ତେଲ ପକାଇ ଅଣ୍ଡା ଫ୍ରାଇ କରନ୍ତୁ। ଉପରୁ ସାମାନ୍ୟ ଚିଜ୍, ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଅନିଅନ୍ ଏବଂ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶଟି ସିଝିଯିବ ଏବଂ ହଳଦିଆ ଅଂଶ ସାମାନ୍ୟ ନରମ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚିଜ୍ ଟୋଷ୍ଟ ଉପରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ଟମାଟୋ କେଚଅପ୍ ସହିତ ତୁରନ୍ତ ଗରମାଗରମ ପରଷି ପାରିବେ। କ୍ରିସପି ଟୋଷ୍ଟ, ତରଳିଲା ଚିଜ୍, ସାମାନ୍ୟ ରାଗ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏବଂ ସଫ୍ଟ ଅଣ୍ଡାର ସ୍ୱାଦ ଏହି ଡିସ୍କୁ ବେଶ୍ ସ୍ପେଶାଲ୍ ବନାଇଥାଏ।