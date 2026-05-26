‘ଏହା ମୋର ଶେଷ ଲଗ୍-ଆଉଟ’, ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯୁବତୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର

ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଗୁପ୍ତା ନାମକ ଜଣେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମାର୍କେଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଷ୍ଟ ନିଜର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରକୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଶେୟାର କରିଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ ବହୁତ ନମ୍ର ଭାବରେ କମ୍ପାନୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏଠାରେ ବେଶ୍ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଜଣେ ୨୧ ବର୍ଷୀୟା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର (resignation email) ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେ ଏହି ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରକୁ ଏକ ସରକାରୀ ଚିଠି ପରି ନୁହେଁ, ବରଂ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଏକ ମଜାଦାର ଢଙ୍ଗରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଲୋକେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି।

ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଏକ କମ୍ପାନୀରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମାର୍କେଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଷ୍ଟ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଗୁପ୍ତା ନିଜ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରର ସ୍କ୍ରିନଶଟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଶେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, କାରଣ ଏହା ଆଜିକାଲିର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଅନେକ ଯୁବକ-ଯୁବତୀଙ୍କ ମନର କଥା କହୁଛି।

 

View this post on Instagram

 

A post shared by @pratsgoez

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଜନଗଣନା ମିଟିଂରେ ମାଙ୍କଡ଼ର ଏଣ୍ଟ୍ରି:ଆରାମରେ…

IPL ବେଟିଂ ବେଳେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ଉ, ୮ ଗିରଫ, ୫…

ସାଧାରଣତଃ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ ଲୋକେ ବହୁତ ନମ୍ର ଭାବରେ କମ୍ପାନୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲେଖିଥିଲେ, “ମୁଁ ଏହି ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା କରୁଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ୯, ୨୦୨୬ ହେଉଛି ମୋର ଶେଷ ଦିନ।”

ଏହା ପରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, “ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଠି କିଛି ବି ଠିକ ଲାଗୁନି, କାମର ଚାପରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି।” ଅନେକ ଯୁବ କର୍ମଚାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ‘ବର୍ନଆଉଟ’ (ଅତ୍ୟଧିକ କାମର ଚାପ) କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି।

ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଦବୀ ଅନୁଯାୟୀ ବହୁତ ଅଧିକ କାମ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁପାତରେ ଦରମା ମିଳୁନଥିଲା। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ମୋର କାମ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଦେଖିଲି, ତେଣୁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୁଁ ଏଠି ଏକାକୀ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ କାମ କରୁଛି।”

ସେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ନିଜ ପଦବୀ ବ୍ୟତୀତ ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ, ଗ୍ରାଫିକ ଡିଜାଇନ୍, ଏସଇଓ (SEO), ଓ୍ୱାର୍ଡପ୍ରେସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଏବଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଭଳି ଅନେକ କାମ କରୁଥିଲେ।

ଏହି ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଅନେକ ୟୁଜର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଏକ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ଅତ୍ୟଧିକ କାମର ଚାପରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ବାହାରିଥିବା ଏକ କଥା।

You might also like More from author
More Stories

ଜନଗଣନା ମିଟିଂରେ ମାଙ୍କଡ଼ର ଏଣ୍ଟ୍ରି:ଆରାମରେ…

IPL ବେଟିଂ ବେଳେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ଉ, ୮ ଗିରଫ, ୫…

ସମାଲୋଚକଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟସଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ କଡା ଜବାବ,…

ତୁଳସୀ ଶୁଖିବା ପଛରେ କଣ ରହିଛି ବାସ୍ତୁ ଓ…

1 of 28,966