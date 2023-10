(Video) ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନକୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର: ଟ୍ରାକରେ କିଏ ରଖିଛି ଇଟା, ପଥର?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତ ଅନେକ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରୁଛି । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ବନ୍ଦେ ଭାରତକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର କରାଇବା ପାଇଁ ରଚାଯାଉଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର । ଟ୍ରେନକୁ ଓଲଟାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ରେଲୱେ ଟ୍ରାକରେ ବିଛାଯାଇଛି ଇଟା-ପଥର ସହିତ ଲୁହାଖଣ୍ଡ । ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ହୀନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କିଏ କରିଛି ବୋଲି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ।

ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ରାଜସ୍ଥାନର ଭୀଲୱାଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ । ଏହି ଷ୍ଟେସନ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଉଦୟପୁର-ଜୟପୁର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନକୁ ଓଲଟାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଭୟାନକ ଜାଲ ବିଛାଯାଇଥିଲା । ଟ୍ରେନ ଯିବା ବାଟରେ ରେଳ ଲାଇନରେ ଇଟା ପଥର ସାଙ୍ଗକୁ ଲୁହାଖଣ୍ଡ ରଖି ଦିଆଯାଇଛି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟ୍ରେନ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେବା ସହ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିଲା । ତେବେ ଠିକ ସମୟରେ ଏସବୁ ଉପରେ ଟ୍ରେନର ଲୋକୋ ପାଇଲଟଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଯିବାରୁ ବିରାଟ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ । ଇଟା-ପଥର ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବ୍ରେକ ମାରି ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହାପରେ ଟ୍ରାକରୁ ସମସ୍ତ ଇଟାପଥର ଏବଂ ଲୁହାଖଣ୍ଡ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ପୁଣିଥରେ ଆଗେଇଥିଲା ।

Miscreants attempts to sabotage the Udaipur – Jaipur Vande Bharat Express at Bhilwara

Alert pilot and staff averted mishap of the semi high speed train that has been a craze in the country

⁦@RailMinIndia⁩ pic.twitter.com/pta9bX4ani

— Deepak Kumar Jha (@journalistjha) October 2, 2023