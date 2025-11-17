ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଷଡଯନ୍ତ୍ର! ରେଳ ଟ୍ରାକରୁ ମିଳିଲା ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର; ତୁରନ୍ତ ଅଟକାଗଲା ଟ୍ରେନ, ତା’ପରେ…
ରେଳ ଟ୍ରାକରେ ମିଳିଲା ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର, ଦିଲ୍ଲୀ-ହାୱଡା ରେଳ ଲାଇନରେ ଏକ ଟ୍ରେନକୁ ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଆଲିଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତ କ୍ରସିଂ ନିକଟରେ ରେଳ ଟ୍ରାକରେ ଏକ ଖାଲି ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପଡ଼ିବା ଘଟଣା ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଖାଲି ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ହାୱଡା ରେଳ ଲାଇନରେ ଏକ ଟ୍ରେନକୁ ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟିଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସୁରକ୍ଷା ସତର୍କତା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାହା ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କ କରିଦେଇଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏକ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସୀମା କ୍ରସିଂ ଏବଂ ଜେଲ୍ ବ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାକରେ ଏକ ଖାଲି ୩ କିଲୋଗ୍ରାମର ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳିଥିଲା। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ, ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଡାଇ ଯାଇଥିଲା।
ସିଲିଣ୍ଡରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉପସ୍ଥିତି ଟ୍ରେନ୍କୁ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ କରିବା କିମ୍ବା ରେଳ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ସୂଚନାମୁତାବକ କୈଫିୟତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆଜମଗଡ଼ରୁ ଛାଡ଼ି ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା। ରବିବାର ସକାଳ୫:୨୦ ସମୟରେ ଏହା ଆଲିଗଡ଼ ସେକ୍ସନ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ, ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ଟ୍ରାକରେ ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଥିଲେ।
ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ତୁରନ୍ତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକାଇଥିଲେ। କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅକ୍ଷତ ଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ପଏଣ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସିଲିଣ୍ଡର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଖାଲି ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା।
ସହାୟକ ପୋଲିସ କମିଶନର (RPF) ଗୁଲଜାର ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଦଳ ପହଞ୍ଚିଲା। ସିଲିଣ୍ଡରଟିକୁ ଟ୍ରାକରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। କୌଣସି ବିସ୍ଫୋରକ କିମ୍ବା ବିପଦ ମିଳିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରାକ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ, ଟ୍ରେନକୁ ଛାଡିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା ରାସ୍ତାରେ କିଛି ବିଳମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି: ରେଳ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ପାଟ୍ରୋଲିଂ କର୍ମଚାରୀ କୁଲଦୀପ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ, ବନଦେବୀ ଥାନାରେ ରେଳ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇର ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଅମିତ କୁମାର ସିଂହ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।
ସୀମାନ୍ତ ଫାଟକ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସ୍କାନ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ସିଲିଣ୍ଡରର ଉତ୍ସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି।