ହଠାତ ହେଲା ବିସ୍ଫୋରଣ; ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଛାନିଆ ହୋଇଗଲେ ଲୋକ, ଏଣେତେଣେ ଦଉଡିଲେ …
ଶେଷରେ ଜଣାପଡିଲା ସତ...
ଶ୍ରୀନଗର: ଧୁଆଁମୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ । ହଠାତ ହେଲା ଦମଦାର ବିସ୍ଫୋରଣ । ଆବାଜ ଶୁଣି ଛାନିଆ ହୋଇଗଲେ ଲୋକ । ରାସ୍ତା ପୁରା ଧୁଆଁମୟ ହୋଇଗଲା । ଶେଷରେ ଜଣାପଡିଲା ସବୁ ସତ ।
ହଠାତ ଜାମ୍ମୁ-ଶ୍ରୀନଗର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର ଶବ୍ଦ ଚାରି ଆଡକୁ ପ୍ରକମ୍ପିକ କରିଥିଲା । ତେବେ ଏଠାରେ କେଉଁ କାରଣରୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ତାହା ନ ଜାଣି ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଜାମ୍ମୁ-ଶ୍ରୀନଗର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ-୪୪ ଉପରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ବଡ ବଡ ପଥର ପଡି ରହିଥିଲା । ଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଅସବୁଧାର ସାମ୍ନା କରୁଥିଲେ ଜନସାଧାରଣ ।
ଏହାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ସରକାର । ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରୁଥିବାବ ବଡ ବଡ ପଥରଗୁଡିକୁ ସଫା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କତ୍ତ୍ୃର୍ପକ୍ଷ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲେ ।
ପରେ ଜେସିବି ଯୋଗେ ରାସ୍ତାକୁ ସଫା କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଁଚଳ ବିସ୍ଫୋରଣ ପ୍ରଭାବରେ ଧୁଆଁମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏନେଇ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ।
ଏନେଇ ପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା କି ଏହି ପଥରଗୁଡିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଡ ଥିବାରୁ ଏଗୁଡିକ ହଟାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା ।ଏଣୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ।
ତେବେ ଏଠାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆତଙ୍କୀକ ଗତିବିଧି ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।