ସିଆ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁନିରଙ୍କ ଖୋଲାଖୋଲି ଧମକ, ସର୍ବସାଧାରଣରେ ତାଗିଦ କରି କହିଲେ,’ଏତେ ପ୍ରେମ ଯଦି ଇରାନ୍ ପଳାଅ’

ପାକିସ୍ତାନରେ ବିବାଦ: ସିଆ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କୁ ‘ଇରାନ ଯାଅ’ କହି ବିବାଦରେ ଆସିମ୍ ମୁନିର

By Jyotirmayee Das

US-Iran War: ଗୁରୁବାର (୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬) ଦିନ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିର, ରାୱଲପିଣ୍ଡିର ଜେନେରାଲ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର୍ସ (GHQ) ରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସିଆ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରି ଇରାନ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଦେଶର ପ୍ରଚଳିତ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।

ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ସହ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସିଆ ଧର୍ମଗୁରୁ ଆଲ୍ଲାମା ଆଗା ଶିଫା ନଜାଫି ଶୁକ୍ରବାର (୨୦ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬) ଇସଲାମାବାଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ, ସେହି ବୈଠକ ସମୟରେ ଅସୀମ ମୁନିର ସିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଇରାନ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।

ଇସଲାମାବାଦରେ ମସଜିଦରେ ଏକ ସମାବେଶରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ପାକିସ୍ତାନୀ ସିଆ ଧର୍ମଗୁରୁ ଆଲ୍ଲାମା ଆଗା ଶିଫା ନଜାଫି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଯେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିର ସିଆ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କ ସହ ଏକ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ କହିଥିଲେ, “ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇରାନ ପ୍ରତି ଏତେ ଗଭୀର ପ୍ରେମ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଇରାନ ଯିବା ଉଚିତ।”

ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଏହି ପାରମ୍ପାରିକ ଖାଦ୍ୟର…

ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ୫୦…

ଆଲ୍ଲାମା ଆଗା ଶିଫା ନଜାଫିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବୈଠକର ଆରମ୍ଭରେ, ଅସୀମ ମୁନିର ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଇସଲାମାବାଦ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ ଗିଲଗିଟ-ବାଲ୍ଟିସ୍ତାନରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେହି ଦିନ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ ଗିଲଗିଟ-ବାଲ୍ଟିସ୍ତାନରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏକ ସେନା କୋଠା ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହ୍ୟ ଥିଲା।

ପାକିସ୍ତାନୀ ସିଆ ଧର୍ମଗୁରୁ ଆଲ୍ଲାମା ଆଗା ଶିଫା ନଜାଫି

ଆଲ୍ଲାମା ଆଗା ଶିଫା ନଜାଫିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଅସୀମ ମୁନିର ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ସ୍ୱରରେ ସିଆ ଧର୍ମଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ନଜାଫି ଏଥିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରି ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ସିଆ ଅଧିକାରୀ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ମାମୁଁ ଆମିର ହାୟାତଙ୍କୁ ସୀତାରା-ଏ-ଜୁରାତ (ସାହସର ତାରା) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।

ଏହା ସହିତ, ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇସଲାମାବାଦରେ ଅଶାନ୍ତି ସମୟରେ(ଯେଉଁଥିରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ସିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖାଯାଇଥିଲା) ହିଂସାରେ ଲିପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସିଆ ଧାର୍ମିକ ନେତାମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରୁଥିଲେ । ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ଯାହାକୁ ଇସଲାମାବାଦର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ (ଆଇଜି) ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥନ କରାଯାଇଥିଲା।

ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ବିଷୟରେ କ’ଣ କହିଲେ ନଜାଫି?

ଆଲ୍ଲାମା ଆଗା ଶିଫା ନଜାଫିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ସାମାନ୍ୟ ନରମ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ସିଧାସଳଖ ଏବଂ ଦୁଃଖଦ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ: “ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇରାନ ପ୍ରତି ଏତେ ଗଭୀର ପ୍ରେମ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ କେବଳ ଇରାନ ଯିବା ଉଚିତ।” ଆଲ୍ଲାମା ଆଗା ଶିଫା ନଜାଫି ଗଭୀର ଦୁଃଖର ସହିତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, “ଆଜି, ଆମକୁ ଇରାନ ଯିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ତଥାପି, ଇସଲାମାବାଦ କିମ୍ବା କରାଚୀରରେ ଥିବା ସିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଜଣେ ସୈନିକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛନ୍ତି କି?”

ଆଲ୍ଲାମା ଆଗା ଶିଫା ନଜାଫି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି

ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଆଲ୍ଲାମା ଆଗା ଶିଫା ନଜାଫି ପଚାରିଥିଲେ, “ଯେଉଁମାନେ ସୈନିକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କଟା ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଇସଲାମାବାଦରେ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କି? କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମକୁ ଇରାନ ଯିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି।”

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆଲ୍ଲାମା ଆଗା ଶିଫା ନଜାଫି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଅସୀମ ମୁନିର ସିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଧାର୍ମିକ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ସାଉଦି ଆରବ ସହିତ ଏକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ବଜାୟ ରଖିଛି। ଇରାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଉଦି ଆରବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରମଣରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରି, ଅସୀମ ମୁନିର ଇରାନକୁ ଜଣାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଯଦି ଏହା ସାଉଦି ଆରବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖେ, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ।

You might also like More from author
More Stories

ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଏହି ପାରମ୍ପାରିକ ଖାଦ୍ୟର…

ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ୫୦…

‘କାପୁରୁଷମାନେ.. ଆମେ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବୁ, ଆମକୁ…

ଆସନ୍ତା ୯ ମାସରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା…

1 of 26,638