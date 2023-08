ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ କିସକୁ ନେଇ ବିବାଦ: ସ୍ମୃତି ଇରାନୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପାଖେ ପହଁଚିଲା ମାମଲା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭାରେ ବୁଧବାର ଅର୍ଥାତ ଆଜି ଅତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏକ ବିବାଦ ଉପୁଜିଛି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ରାହୁଲଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୋଗଟି ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଲୋକସଭା ବାହାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇସାରା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିବାକୁ ପଡିବ ।

ସ୍ମୃତିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ସଂସଦରେ ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ବସିଥିଲେ ସେତିକିବେଳେ ଯଦି କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ କିସର ଇସାରା ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଅଶ୍ଳୀଳ ଅଟେ । ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ନିଜ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ଆପତ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ଯାହାକୁ ଆଜି ମୋ ପୂର୍ବରୁ ବିବୃତ୍ତି ଦେବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ଯିବା ସମୟରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ସାଂସଦମାନେ ସଦନରେ ବସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ କିସ କରିବାର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଏପରି ସମ୍ମାନଜନକ ଆଚରଣ ଗୃହରେ କେବେବି ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ।

ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ଆକ୍ରମଣରେ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପରିବାରର ଲକ୍ଷଣ, ଯାହା ଦେଶ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଗୃହରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାବଦରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।

#WATCH | Union Minister and BJP MP Smriti Irani says, "I object to something. The one who was given the chance to speak before me displayed indecency before leaving. It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a Parliament which seats female members of Parliament.… pic.twitter.com/xjEePHKPKN

