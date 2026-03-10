ତମ୍ୱା ନା କାଚ… କେଉଁ ପାଣି ବୋତଲ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅସଲ ବନ୍ଧୁ, ଦୂର କରନ୍ତୁ ଏହି ଭୁଲ ଧାରଣା
କେଉଁ ବୋତଲରେ ପାଣି ପିଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବେଶ ଉଭୟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲର ବ୍ୟବହାର ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି।
ଲୋକମାନେ ଏବେ ଏପରି ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯାହା କେବଳ ନିରାପଦ ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ। ତମ୍ବା ଏବଂ କାଚ ପାଣି ବୋତଲ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ବିକଳ୍ପ ପାଲଟିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି: ଏହି ବୋତଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ? ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ପାଣି ବୋତଲ ତମ୍ବା କିମ୍ବା କାଚ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ।
ତମ୍ବା ବୋତଲ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ:
ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତରେ ତମ୍ବା ବୋତଲ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଆସୁଛି। ପାରମ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ, ତମ୍ବା ବୋତଲରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପାଣି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ।
ଏହାକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଚନ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସେ। ତମ୍ବାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଣ୍ଟିମାଇକ୍ରୋବାୟୀ ଗୁଣ ରହିଛି।
ଅନେକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ତମ୍ବା ପୃଷ୍ଠ କିଛି କ୍ଷତିକାରକ ଜୀବାଣୁ ଏବଂ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ମାରିପାରେ, ଯାହା ପାଣିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥାଏ। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ତମ୍ବା ବୋତଲରେ ପାଣି ସଂରକ୍ଷଣ କଲେ, ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ତମ୍ବା ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇପାରେ।
ତମ୍ବା ଶରୀର ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଖଣିଜ, ଲାଲ ରକ୍ତ କୋଷ ଗଠନ, ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ହେଲେ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅତ୍ୟଧିକ ତମ୍ବା ଯୁକ୍ତ ପାଣି ପିଇବା ପେଟ ଖରାପ, ବାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
କାଚ ବୋତଲ କ’ଣ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବିକଳ୍ପ:
ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ କାଚ ବୋତଲଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ପାଣିର ସ୍ୱାଦକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
କାଚ ଛିଦ୍ରହୀନ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଭାବରେ ସ୍ଥିର, ତେଣୁ ଏହା ଗନ୍ଧ, ସ୍ୱାଦ କିମ୍ବା ଦାଗ ଶୋଷଣ କରେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ସର୍ବଦା ବିଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ତାଜା ରହିବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କାଚ ବୋତଲଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରିବା ସହଜ ଏବଂ ପରିବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନେକ ଥର ପୁନଃବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।
ତମ୍ବା ବୋତଲ ବିଷୟରେ ସାଧାରଣ ଭୁଲ ଧାରଣା:
ତମ୍ବା ବୋତଲକୁ ନେଇ ଅନେକ ପୌରାଣିକ କଥା ଅଛି, ଯେପରିକି ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ତମ୍ବାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପାଣି ଯେକୌଣସି ରୋଗକୁ ଭଲ କରିପାରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ସୀମିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମର୍ଥନ ଅଛି।
ଆଉ ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା ହେଉଛି ଯେ ପାଣି ସର୍ବଦା ତମ୍ବା ବୋତଲରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହାକୁ କେବଳ କିଛି ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ରାତିସାରା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଶରୀରରେ ଅତିରିକ୍ତ ତମ୍ବାକୁ ରୋକିଥାଏ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲାଭକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଥାଏ।
ତମ୍ବା ବୋତଲର ଅସୁବିଧା:
ଯଦି ତମ୍ବା ବୋତଲକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଅଧିକ ତମ୍ବା ପରିମାଣ ଥିବା ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ତି, ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ପାଚନ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ।
ଏହା ସହିତ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି, ଫଳ ରସ କିମ୍ବା ଭିନେଗାର ଭଳି ଏସିଡିକ୍ ପାନୀୟକୁ ତମ୍ବା ବୋତଲରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏହି ପାନୀୟ ତମ୍ବା ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ପାଣିରେ ଧାତୁ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଜମା କିମ୍ବା ଅକ୍ସିଡେସନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ନିୟମିତ ତମ୍ବା ବୋତଲ ସଫା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କେଉଁ ପାଣି ବୋତଲ ଭଲ:
ତମ୍ବା ବୋତଲରେ ମୃଦୁ ଆଣ୍ଟିମାଇକ୍ରୋବାୟଲ୍ ଗୁଣ ଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଶରୀରକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ ସହିତ ଏହା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କାଚ ବୋତଲଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପଦ, ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ବିକଳ୍ପ। ପାଣିର ସ୍ୱାଦ, ଗନ୍ଧ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ, ଅଧିକାଂଶ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କାଚ ବୋତଲଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି।
ତମ୍ବା ବୋତଲଗୁଡ଼ିକୁ ବେଳେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଫା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏସିଡିକ୍ ପାନୀୟ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ।