ଏଥର ରକ୍ଷା ନାହିଁ… ହୁ ହୁ ହୋଇ ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି Covid-Virus ସଂକ୍ରମଣ, ଚିନ୍ତାରେ ଜନସାଧାରଣ, ଡାକ୍ତର

ଏଥର ରକ୍ଷା ନାହିଁ… ହୁ ହୁ ହୋଇ ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି Covid-Virus ସଂକ୍ରମଣ, ଚିନ୍ତାରେ ଜନସାଧାରଣ, ଡାକ୍ତର
ପୁଣି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାଣି କରୋନା ଭାଇରସ୍ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହାମାରୀ ବଢ଼ିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ।
ୱାଶିଂଟନ: ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି COVID-19 ମହାମାରୀ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ଯଦିଓ ଟୀକା, ପ୍ରତିକାର ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସଂକ୍ରମଣ କମିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଇରସର ବିକଶିତ ପ୍ରକୃତି ଚିନ୍ତାର କାରଣ ରହିଛି। COVID-19 ର ସମ୍ପ୍ରତି ଉଭା ହୋଇଥିବା XFG ପ୍ରକାର, ଯାହାକୁ Stratus ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ପୁଣି ଥରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଅନେକ ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମାମଲା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଏବଂ ଭାରତ ସମେତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ।
ବିଶ୍ୱରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବିପଦ
ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରୀ 2025 ରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ Stratus ପ୍ରକାର ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ଏହା 38ଟି ଦେଶରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଆମେରିକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, CDC କହିଛି ଯେ ନଅଟି ଆମେରିକୀୟ ରାଜ୍ୟରେ COVID-19 ମାମଲାରେ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ, ନ୍ୟୁ-ଜର୍ସି, ଡେଲାୱେର, ଭର୍ମଣ୍ଟ, ମିଶିଗାନ, ୱିସ୍କନସିନ୍, ମିନେସୋଟା, ଉତ୍ତର ଡାକୋଟାଙ୍କ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଡାକୋଟାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ନିମ୍ବସ୍ ପ୍ରକାର Stratus
ପୂର୍ବରୁ, କରୋନାଭାଇରସ୍ର ନିମ୍ବସ୍ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକ୍ରାମକ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ନିମ୍ବସ୍ରେ ସଂକ୍ରମିତ ଲୋକଙ୍କର ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା “ରେଜର-ବ୍ଲେଡ୍ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ନୂତନ ପ୍ରକାର, ଷ୍ଟ୍ରାଟସ୍, ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏହାର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି।
ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ
-ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା
-ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା
-ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା
-ପେଟ ଖରାପ କିମ୍ବା ଭୋକ ନ ଲାଗିବା
-ବାନ୍ତି
-ମାନସିକ ଥକାପଣ, ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା
-ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ଗନ୍ଧର ଅନୁଭବ ହ୍ରାସ ହେବା
କିପରି ଆରାମ ପାଇବେ
-ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ୍ ଔଷଧ ଦିଆଯାଇପାରେ।
-ଘରୋଇ ଉପଚାର ଯେପରିକି ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା, ଷ୍ଟିମ୍ ଇନ୍ହେଲେସନ୍ ଏବଂ ହଳଦୀ କ୍ଷୀର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣରେ ଆରାମ ଦେଇପାରେ।
-ଜ୍ୱର କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିନା ଔଷଧ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
-ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କରୋନାଭାଇରସ୍ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସତର୍କତା ଏବଂ ସତର୍କତା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା। ଭିଡ଼ ସ୍ଥାନରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ହାତ ଧୋଇବା, ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଏବଂ ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।