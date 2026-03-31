ଫ୍ରିଜ୍କୁ କାନ୍ଥଠାରୁ କେତେ ଦୂରରେ ରଖିବେ? ଏହି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହୋଇପାରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ସଠିକ ଦୂରତା…
Fridge Blast: ରେଫ୍ରିଜରେଟର ବା ଫ୍ରିଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ପାଗ ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ହେଉ କି ବର୍ଷା ହେଉ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟକୁ ସତେଜ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଫ୍ରିଜ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, 90% ଲୋକ ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି , ଫ୍ରିଜକୁ କାନ୍ଥଠାରୁ କେତେ ଦୂରତାରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ । ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜାଗା ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ରିଜଗୁଡ଼ିକୁ କାନ୍ଥ ସହ ଲଗାଇକି ରଖନ୍ତି – ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ।
କମ ଦୂରତା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଏବଂ କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟ ନ ରଖିବା ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଫ୍ରିଜର ବାୟୁଚଳନକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ, ଏହାର ଶୀତଳତା କ୍ଷମତାକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ୟୁନିଟ୍ ଅଧିକ ଗରମ କରିଦିଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେବା ଦ୍ଵାରା ରେଫ୍ରିଜରେଟରରେ ନିଆଁ ଲାଗିପାରେ କିମ୍ବା ବିସ୍ଫୋରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରିଜକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିବା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ବାୟୁ ସଞ୍ଚାଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହାର ଚାରିପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ପେସ୍ ବା ଜାଗା ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଏକ ଫ୍ରିଜକୁ ପଛ କାନ୍ଥରୁ ଅତି କମରେ 2 ଇଞ୍ଚ (ପ୍ରାୟ 5 ସେମି), ଉପରୁ 1 ଇଞ୍ଚ (ପ୍ରାୟ 2.5 ସେମି) (ଅର୍ଥାତ୍, ଓଭରହେଡ୍ କ୍ୟାବିନେଟରୁ) ଏବଂ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଅତି କମରେ 1/4 ଇଞ୍ଚ (ପ୍ରାୟ 0.6 ସେମି) ଦୂରତାରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ସେହିପରି, ସାମସଙ୍ଗ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ମାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରେଫ୍ରିଜରେଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫ୍ରିଜର ପାର୍ଶ୍ୱ ଏବଂ ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 50 ମିମି (ପ୍ରାୟ 2 ଇଞ୍ଚ) ଏବଂ ଉପରୁ 100 ମିମି (ପ୍ରାୟ 4 ଇଞ୍ଚ) କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ରେଫ୍ରିଜରେଟରର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉନ୍ନତ ହୁଏ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କଣ କରିବେ?
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ରେଫ୍ରିଜରେଟର ବର୍ତ୍ତମାନ କାନ୍ଥ ସହିତ ଫ୍ଲାଶ କରାଯାଇଛି ବା ଲଗେଇକି ରଖାଯାଇଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିରାପଦ ଦୂରତା ରହିବ। ବିଶେଷକରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରିଜ ବଟମ ମାଉଣ୍ଟ, ଯାହାର ଚଉଡ଼ା 700 ମିମି – ତେବେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବରୁ 50 ମିମି ଜାଗା ସହିତ ଅତି କମରେ 800 ମିମି ସ୍ଥାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ୍।
ଏହା ସହିତ, ରେଫ୍ରିଜରେଟରକୁ ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ନିୟମିତ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଏହି ସରଳ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରି, ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ରେଫ୍ରିଜରେଟରର ଜୀବନକାଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ନାହିଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ। ସୂଚନାର ଏକ ଛୋଟ ଅଂଶର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ରେଫ୍ରିଜରେଟରକୁ କାନ୍ଥ ସହିତ ଲଗେଇକି ରଖି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଦୂରତାରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା କେବଳ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ରେଫ୍ରିଜରେଟରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ।