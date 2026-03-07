ଫ୍ରିଜ୍ ରଖିବା ବେଳେ ଆପଣ ବି କରୁଛନ୍ତି କି ଏହି ଭୁଲ୍, ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ନହେଲେ ଆସିବ ଏତେ ଟଙ୍କାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ଘରେ ଫ୍ରିଜ୍ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବେ ରଖିବେ
Fridge Using Tips: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ, ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଘରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣ ହୋଇଯାଏ। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ସତେଜ ରଖିବା କିମ୍ବା ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ। କିନ୍ତୁ ଘରେ ରେଫ୍ରିଜରେଟର କିପରି ରଖାଯାଏ ତାହା ଉପରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ, ସ୍ଥାନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ କାନ୍ଥ ପାଖରେ କିମ୍ବା ରୋଷେଇ ଘରର ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କୋଣରେ ରଖନ୍ତି। ଏହି ଛୋଟ ଭୁଲ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ବଢ଼ାଇପାରେ ଏବଂ ରେଫ୍ରିଜରେଟରର କାର୍ଯକାଳ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ତେଣୁ, ରେଫ୍ରିଜରେଟରକୁ କିପରି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବେ ତାହା ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
କାନ୍ଥଠାରୁ ଦୂରତା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?
ରେଫ୍ରିଜରେଟରର ପଛ ପଟେ କଣ୍ଡେନ୍ସର କଏଲ ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଂଶ ଅଛି। ଏହାର କାମ ହେଉଛି ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ତାପକୁ ବାହାର କରିବା। ଯେତେବେଳେ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଚାଲୁଥାଏ, ଏହି ତାପ ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ଯଦି ରେଫ୍ରିଜରେଟର କାନ୍ଥ ପାଖରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ଥାନ ଦିଆନଯାଏ, ତେବେ ଗରମ ପବନ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ଥାନ ପାଇନଥାଏ। ଏହା ରେଫ୍ରିଜରେଟରର କମ୍ପ୍ରେସର ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଧିକ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ସିଧାସଳଖ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଏବଂ ସମୟ ସହିତ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଖରାପ ହୋଇପାରେ।
ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଏବଂ କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ସ୍ଥାନ ରହିବା ଉଚିତ?
ଘରୋଇ ଉପକରଣ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ରେଫ୍ରିଜରେଟରକୁ କାନ୍ଥ ପାଖରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ସାଧାରଣତଃ, ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଏବଂ କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୬ ରୁ ୧୦ ଇଞ୍ଚ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଭଲ। ଯଦି ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଉପରେ ଏକ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣ କିଛି ଜିନିଷ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ରୁ ୧୨ ଇଞ୍ଚ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଉପଯୁକ୍ତ ବାୟୁ ସଞ୍ଚାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରେଫ୍ରିଜରେଟରର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ୧ ରୁ ୨ ଇଞ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଛାଡିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କର ରେଫ୍ରିଜରେଟରକୁ କାନ୍ଥଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ; ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ରେଫ୍ରିଜରେଟରକୁ ଝରକା ପାଖରେ କିମ୍ବା ସିଧାସଳଖ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ଵାରା ସେଠାରେ ଗରମ ଜମିଯାଏ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ରେଫ୍ରିଜରେଟରକୁ ଥଣ୍ଡା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ।
ବାରମ୍ବାର ଡୋର୍ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ।
ଅନେକ ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଡୋର୍ ଖୋଲନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଡୋର୍ ଖୋଲିବା ସମୟରେ, ଭିତରର ଥଣ୍ଡା ପବନ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ରେଫ୍ରିଜରେଟରକୁ ସମାନ ପରିମାଣର ଥଣ୍ଡାତା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ କମ୍ପ୍ରେସରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
ଗରମ ଖାଦ୍ୟକୁ ସିଧାସଳଖ ଫ୍ରିଜରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ।
କେବେବି ଫୁଟୁଥିବା କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ଗରମ ଖାଦ୍ୟକୁ ସିଧାସଳଖ ରେଫ୍ରିଜରେଟରରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ରେଫ୍ରିଜରେଟରରେ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ କୋଠରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଗରମ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ରେଫ୍ରିଜରେଟରରେ ରଖାଯାଏ, ତେବେ ଭିତରର ତାପମାତ୍ରା ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ରେଫ୍ରିଜରେଟରକୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।