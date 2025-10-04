କଫ୍ ସିରପ୍ ପାଲଟିଲାଣି ବିଷ… ୨ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁଙ୍କୁ କଫ୍ ସିରପ ଦେବାକୁ ମନା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ କଫ ସିରପ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଫ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଔଷଧ ନଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DGHS) ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି ପରାମର୍ଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କଥିତ ଦୂଷିତ କଫ ସିରପ ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛି। ଏହି ସମୟରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ପରୀକ୍ଷିତ କୌଣସି ସିରପ ନମୁନାରେ ଡାଇଥାଇଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ (DEG) କିମ୍ବା ଇଥାଇଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ (EG) ନାହିଁ। ଏହି ଦୁଇଟି ଉପାଦାନ ଗୁରୁତର ବୃକକ୍ କ୍ଷତି କରିପାରେ।
ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା DGHS, ଏହାର ପରାମର୍ଶରେ କହିଛି ଯେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଫ ସିରପ ସାଧାରଣତଃ ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ଆହୁରି କହିଛି ଯେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ସତର୍କତାର ସହିତ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ନିକଟତର ତଦାରଖ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ମାତ୍ରାର କଠୋର ପାଳନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବା ଉଚିତ।
ରୋଗୀ ନିଜେ ସମାଧାନ
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, DGHS ର ଡାକ୍ତର ସୁନିତା ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପରାମର୍ଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ପାଳନ କରିବାକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କରାଯାଇପାରିବ।
ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଫ ସିରପ୍ର ବିଚାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ତୀବ୍ର କାଶ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଔଷଧ ବିନା ଦୂର ହୋଇଯାଏ।
ସମ୍ବେଦନଶୀଳ
ପରାମର୍ଶଦାତା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ୟୁନିଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର କ୍ରୟ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରେ। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, “ଯତ୍ନର ଏହି ମାନଦଣ୍ଡ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଉଭୟରେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଔଷଧ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କରିବା
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।” ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ/ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ପରାମର୍ଶକୁ ସରକାରୀ ଡିସପେନସାରୀ, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ସାମୁଦାୟିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
ବହୁବିଧ ପରୀକ୍ଷା
ପୂର୍ବରୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଜାତୀୟ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ର (NCDC), ଜାତୀୟ ଭାଇରୋଲୋଜି ସଂସ୍ଥାନ (NIV), କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଔଷଧ ମାନକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂଗଠନ (CDSCO) ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ମିଳିତ ଦଳ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ କଫ ସିରପ୍ର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲା।
ଅନେକ ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
କାଶ ସିରପ ସେବନ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପ୍ରତି ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, “ପରୀକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଅନୁଯାୟୀ, କୌଣସି ନମୁନାରେ ଡାଇଥିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ (DEG) କିମ୍ବା ଇଥିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ (EG) ମିଳିନାହିଁ, ଯାହା ଗୁରୁତର କିଡନୀ କ୍ଷତି କରିପାରେ।”
DEG/EG ଅନୁପସ୍ଥିତି
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଔଷଧ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରି DEG/EG ଅନୁପସ୍ଥିତିର ନିଶ୍ଚିତକରଣ କରିଛି। ଦୂଷିତ କଫ ସିରପ ସେବନ ପରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥିବା ଉତ୍ପାଦରେ ପ୍ରୋପିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ ନାହିଁ, ଯାହା DEG/EG ସଂକ୍ରମଣର ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ସ।