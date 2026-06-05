ଫାୟାରିଙ୍ଗ, FIR, ଏବେ ଗିରଫ ହେବେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖାନ୍ ସାର୍! କ’ଣ ରହିଛି ନିୟମ ଜାଣନ୍ତୁ
କେଉଁ ଅପରଧରେ ଗିରଫ ହେବେ ଖାନ୍ ସାର୍?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଖାନ ସାର୍ ଙ୍କ କୋଚିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବାହାରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ପୋଲିସ ଏବେ ଖାନ ସାର୍ ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିଛି; ପାଟନା ପୋଲିସ ନିଜେ ମାମଲା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି।
ଦୁଇଟି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଖାନ ସାର୍ ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକରଣ ପରେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି: ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗିରଫ କରାଯିବ କି? ଏବେ କ’ଣ ଖାନ ସାର୍ ଙ୍କ ପାଳି?
ଶୁକ୍ରବାର (ଜୁନ୍ ୫, ୨୦୨୬) ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟର ଫୌଜଦାରୀ ବିଭାଗରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ଆଇନଜୀବୀ ଶିବାନନ୍ଦ ଭାରତୀଙ୍କ ସହିତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନିୟମ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ପରାମର୍ଶ କରାଯାଇଥିଲା।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଘଟଣାଟି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୌଣସି ଗିରଫଦାରୀ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇଥିବା ତତ୍ପରତା:
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ପୂର୍ବରୁ IPC ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ପୋଲିସ ଏପରି ମାମଲାରେ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରୁଥିଲା; କିନ୍ତୁ, BNS ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେବା ପରଠାରୁ ଗିରଫଦାରୀ କିପରି କରାଯାଇଛି ତାହା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଶୀଘ୍ରତାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲେ…”
ଶିବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭୂମିଗତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାର କରି ପୋଲିସ ରୋଶନ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, ଯିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏର ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ମାମଲା ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ। ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଛାତ୍ରମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପୋଲିସ ଖାନ ସାରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରିବ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ:
ଖାନ ସାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଇନ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଗିରଫଦାରୀ ହୋଇପାରେ କି?
ଏହା ଉପରେ ମତ ଦେଇ ଶିବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅରାଜକତାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ଉପାୟରେ ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥାଏ; ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପୋଲିସ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇନଗତ ଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ, ଆଘାତ ରିପୋର୍ଟ ବିନା ସେଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହା କେବଳ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ଯଦି ଲାଇସେନ୍ସ ବିନା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖାଯାଇଥାଏ।”
“ଖାନ ସାର୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ କୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗିରଫ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍।”