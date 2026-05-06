ଇସ୍ତଫା ନଦେଲେ ଗିରଫ ହେବେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ? ଏନେଇ କ’ଣ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ନିୟମ
ଜଣେ ମୁଖ୍ୟନନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରି ସୁଦ୍ଧା ଇସ୍ତଫା ନଦେଲେ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେବ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତି ଏବେ ଏପରି ଏକ ମୋଡ଼ ନେଇଛି ଯାହା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ କେବେ କଳ୍ପନା କରିଥିବେ। ୨୦୨୬ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଚଳାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ବହୁମତ ହରାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ମନା କରିବାର ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ବିଜେପିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିନାହିଁ ବରଂ ଆଇନଗତ ମହଲରେ ନୂତନ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି: ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷମତାରେ ରହିପାରିବେ କି ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ଏପରି କରନ୍ତି ତେବେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରିବ କି? ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
ଇସ୍ତଫା ନଦେବାକୁ ନେଇ ଅଟଳ ମମତା:
୫ ମଇ, ୨୦୨୬ ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବେନି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ସେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକଭବନକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ମମତାଙ୍କ ଦାବି ସେ ନିର୍ବାଚନ ହାରି ନାହାଁନ୍ତି ତେଣୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେନି।
ଏହାସହ ମମତା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଭିଲେନ୍ ର ଆଖ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଏକ ରାଜନୈତିକ ବିବୃତ୍ତି ନୁହେଁ; ବରଂ ଏହା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ଏକ ସିଧାସଳଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ।
ଯଦି ଜଣେ ଇସ୍ତଫା ନଦିଏ ତେବେ କ’ଣ ଗିରଫ ସମ୍ଭବ:
ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆଇନକୁ ଅବମାନନା କରିବା ପାଇଁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରିବ କି? ଭାରତୀୟ ଆଇନ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, କେବଳ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିବା ପରେ ଇସ୍ତଫା ନଦେବା ଏକ ଫୌଜଦାରୀ ଅପରାଧ ନୁହେଁ।
ତେଣୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଯାହା କେବଳ ଏହି ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପଦବୀ ଖାଲି କରିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ବିଷୟ ଫୌଜଦାରୀ ଆଇନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନୀତି ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆସେ। ଗିରଫଦାରୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଇନଗତ ଉଲ୍ଲଂଘନ କିମ୍ବା ଫୌଜଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ନପାଏ।
ଇସ୍ତଫା ନଦେଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ କ’ଣ କରିବେ:
ଯଦି ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହରାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପଦ ଛାଡିବାକୁ ମନା କରନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୧୬୪(୧) ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଏହି ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟପାଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁରା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ବରଖାସ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାର ରଖିଛନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ପରି ମନେହୁଏ।
ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ; ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାର କରି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଏକ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିପାରିବେ।
ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଙ୍କଟ:
ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନେତା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ହୋଇଯାଏ। ବିଧାନସଭାରେ ବହୁମତ ନ ଥିବାରୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଫାଇଲରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ।
ଯଦି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କର ଜିଦ୍ ଧରି ରହନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଏକ ଗୁରୁତର ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଙ୍କଟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟ ଠପ୍ ହୋଇପାରେ, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ବିଜେପିର ଦାବି ଏବଂ ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ଚିତ୍ର:
୨୦୨୬ ନିର୍ବାଚନରେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ୨୦୭ଟି ଆସନ ସହିତ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ହାସଲ କରିଛି। ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ, ବଲ୍ ଏବେ ବିଜେପିର କୋର୍ଟରେ ଅଛି; ସେମାନେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ।
ଯଦିଓ ବିଦାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହଯୋଗ ନ କରନ୍ତି, ତଥାପି ରାଜ୍ୟପାଳ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ବିଦାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପ୍ରଥାଗତ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ।
ବରଖାସ୍ତ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଥ:
ଏଠାରେ ଏକମାତ୍ର ବାକି ଥିବା ଉପାୟ ହେଉଛି, ଯଦିଓ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହା ତାଙ୍କୁ ଅପମାନଜନକ ବହିଷ୍କାରର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଏତେ ନମନୀୟ ନୁହେଁ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଜନାଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରି କ୍ଷମତାରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ।
ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ, ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ନାମିତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହା ଆଇନଗତ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ।