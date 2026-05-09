ଋଷିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଃଖ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ନୀତୁ ପିଉଥିଲେ ମଦ !

ନୀତୁ କପୁର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ସ୍ୱାମୀ ଋଷି କପୁରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଅନିଦ୍ରା ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଜୁଗ୍ ଜୁଗ୍ ଜିୟୋ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜରିଆରେ କାମକୁ ଫେରିବା ଦ୍ୱାରା ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଫେରି ପାଇବାରେ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥିଲା।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ନିକଟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଦାଦି କି ଶାଦୀ’ରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ନୀତୁ କପୁର, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଋଷି କପୁରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅତିିବାହିତ କରିଥିବା କଷ୍ଟକର ସମୟ ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତର କିଛି ଦିନ ପରେ କାମକୁ ଫେରିଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିବା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ପ୍ରାୟ ନଅ ବର୍ଷ ଧରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପରେ ନୀତୁ କପୁର ‘ଜୁଗ୍ ଜୁଗ୍ ଜିୟୋ’ (JugJugg Jeeyo) ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଅଭିନୟକୁ ଫେରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପୁଣି କାମ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନେକ ଲୋକ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ଅନଲାଇନରେ ହେଉଥିବା ଟ୍ରୋଲିଂ ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। ସୋହା ଅଲି ଖାନ୍‌ଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଶୋ’ ‘ଅଲ୍ ଏବାଉଟ୍ ହର’ (All About Her) ର ସଦ୍ୟତମ ଏପିସୋଡରେ ନୀତୁ ସେହି ସମୟରେ ନିଜର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ରିଦ୍ଧିମା କପୁର ସାହନି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ନୀତୁ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ସେତେବେଳେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ସେ (ଋଷି କପୁର) ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ମୁଁ ‘ଜୁଗ୍ ଜୁଗ୍ ଜିୟୋ’ ଫିଲ୍ମ କଲି। ମୁଁ କେବଳ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ କାମକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଏତେ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ‘ଓଃ, ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ଆଉ ଏ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ’, ସେତେବେଳେ ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ଏପରି କଲି। ମୋ ସହ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା ମତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ସେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ପ୍ରାୟ ଏକ କିମ୍ବା ଦୁଇ ମାସ ମତେ ଆଦୌ ନିଦ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି। ମଦ ନପିଇଲେ ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନଥିଲି।”

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବଲିଉଡ ପରେ ଏବେ ହଲିଉଡରେ ପାଦ ଥାପିବେ ଦିଶା !

ଆକ୍ଟିଂ ଛାଡିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ବିଜୟ…

ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ସେପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତି ବହୁତ ସଚେତନ ରହିଥାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଶୋଇବା ମୋ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଥିଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲି। ଶେଷରେ ମୁଁ ମୋ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲି। ସେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ମୋର ଯୋଗାଯୋଗ କରାଇଦେଲେ, ଯିଏ କି ପ୍ରତିଦିନ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟାରେ ମୋ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ମତେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ଶୁଆଇ ଦେଉଥିଲେ। ମୁଁ ନ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେଠାରେ ବସି ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ଷ୍ଟାଫ୍‌ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ କହୁଥିଲେ। ଏପରି ପ୍ରାୟ ୧୦ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଲା। ଏହାପରେ ୧୧ କିମ୍ବା ୧୨ତମ ଦିନରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲି ଯେ ‘ମୁଁ ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବି’। ସେହି ସମୟରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଥିଲା। ମୁଁ କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲି ଏବଂ ସେ ମତେ ପୁଣି କାମକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ କହିଲେ।”

ନୀତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘ଜୁଗ୍ ଜୁଗ୍ ଜିୟୋ’ର ସୁଟିଂ ସମୟରେ ସେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଥିଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହାୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ତଥାପି, କାମକୁ ଫେରିବା ଦ୍ୱାରା ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଫେରି ପାଇବାରେ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

ବଲିଉଡ ପରେ ଏବେ ହଲିଉଡରେ ପାଦ ଥାପିବେ ଦିଶା !

ଆକ୍ଟିଂ ଛାଡିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ବିଜୟ…

ରାତାରାତି କାହିଁକି କମିଗଲା ଏହି…

ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କୁ ବାୟା କରିଥିଲା ବିଜୟଙ୍କ ଫିଲ୍ମ,…

1 of 1,418