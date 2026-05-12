ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁନା କିଣିବା ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ? ଏନେଇ କ’ଣ କୁହେ ଭାରତୀୟ ଆଇନ
ସୁନା କିଣିବାକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଆଇନ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଢୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାବେଳେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମ୍ପ୍ରତି ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୁନା କିଣିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିବେଦନ ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁନା କିଣିବା ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ କିମ୍ୱା ତରିମାନା ହୋଇପାରେ କି? ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିବେଦନ:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏକ ଆର୍ଥିକ ନିବେଦନ କରିବା, ଆଇନଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ନୁହେଁ। ଭାରତ ଏହାର ସୁନା ଆବଶ୍ୟକତାର ୯୦% ରୁ ଅଧିକ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନି କରେ।
ଏହା ଫଳରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଶରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ବାହାରକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଅସ୍ଥିରତା ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସୁନା ଆମଦାନି ହ୍ରାସ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଡଲାର ଭଣ୍ଡାର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରିବ।
ହେଲେ, ସୁନା କ୍ରୟ କରିବା କିମ୍ବା ବିକ୍ରୟକୁ ନିଷେଧ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଆଇନ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇନାହିଁ।
ଭାରତରେ ସୁନା କିଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନଗତ:
ପ୍ରଚଳିତ ଭାରତୀୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସୁନା କିଣିବା ଏବଂ ରଖିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। ଅଳଙ୍କାର, ସୁନାମୁଦ୍ରା, ସୁନା ବାର୍ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁନାରେ ନିବେଶ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ରହିଆସିଛି।
ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବାର ଭୟ ବିନା ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀ, ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଅଧିକୃତ ଡିଲରଙ୍କଠାରୁ ସୁନା କିଣିପାରିବେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଇନଗତ ଭାବରେ କେତେ ସୁନା ରଖିପାରିବେ ତାହାର କୌଣସି ସ୍ଥିର ଉପର ସୀମା ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ସେମାନେ ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଟଙ୍କାର ଉତ୍ସ ବିଷୟରେ ହିସାବ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଆୟକର ବିଭାଗର ନିୟମାବଳୀ:
ଯଦିଓ ସୁନା କ୍ରୟ ଆଇନଗତ, ଟିକସ ଫାଙ୍କି ଏବଂ କଳାଧନର ପ୍ରସାରଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆୟକର ବିଭାଗ ବଡ଼ ସୁନା କାରବାର ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖେ।
ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ସୁନା ସହିତ ବୈଧ କ୍ରୟ ବିଲ୍ ଏବଂ ଆୟର ପ୍ରମାଣ ଥାଏ, ପରିମାଣ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁନା ହାସଲ କରିବାର ଉତ୍ସ କିମ୍ବା ପଦ୍ଧତି ବୁଝାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ।
କିନ୍ତୁ, ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ୫୦୦ ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ୨୫୦ ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନା ରଖିପାରିବେ, କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୋଇ କ୍ରୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ସମର୍ଥନ ନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ।
କେତେବେଳେ ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରିବ:
କେବଳ ସୁନା କିଣିଲେ ଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି ଯେ ସୁନା ଅପ୍ରକାଶିତ ଆୟ କିମ୍ବା ‘କଳାଧନ’ ବ୍ୟବହାର କରି ଅର୍ଜନ କରାଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।
ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଟଙ୍କାର ଉତ୍ସ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଟିକସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯଥେଷ୍ଟ ଟିକସ ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ କରିପାରନ୍ତି।