ରାଗରେ ଇରାନକୁ ଅପଶବ୍ଦ କହି ଫସିଗଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଏହି ନିୟମ ଆଧାରରେ ଚାଲିଯିବ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆସନ!
ଏହି ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ ଆସନ ହରାଇବେ କି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ନିଜକୁ ଗଭୀର ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇଦେଇଛନ୍ତି। ଅପଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ୨୫ତମ ସଂଶୋଧନ ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି।
ଅତି କମରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସାଂସଦ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସାଂସଦମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାରେ ଦୁଃଖଦ ଭାବରେ ଅକ୍ଷମ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇବା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ସମ୍ଭବ ବିକଳ୍ପ।
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ୨୫ତମ ସଂଶୋଧନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବହିଷ୍କାର କିମ୍ବା ଇସ୍ତଫା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପଦରୁ ଅପସାରିତ କରାଯାଏ, ତେବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ଦାବି କାହିଁକି ଉଠାଯାଉଛି:
ରବିବାର (୪ ଏପ୍ରିଲ) ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଯାହା ଆମେରିକାର ବିରୋଧୀ ଦଳର ଆଇନ ପ୍ରଣେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ଆମେରିକାର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ବେକା ବାଲିଣ୍ଟ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି: “ଯଦି ଓବାମା କିମ୍ବା ବିଡେନ ଏପରି କିଛି କହିଥାନ୍ତେ ତେବେ ରିପବ୍ଲିକାନମାନେ କ’ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛି।”
ସେନେଟର କ୍ରିସ୍ ମର୍ଫି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି “ଯଦି ମୁଁ ଟ୍ରମ୍ପ କ୍ୟାବିନେଟର ଅଂଶ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ୨୫ତମ ସଂଶୋଧନର ଆହ୍ୱାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଓକିଲମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିଥାନ୍ତି।
ଟ୍ରମ୍ପ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି।” ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ମହିଳା ୟାସମିନ୍ ଅନସାରି ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି: “ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିବାର ଏହା ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, କାରଣ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବିପଦରେ ଅଛି।”
ପ୍ରତିନିଧି ମେଲାନି ଷ୍ଟାନ୍ସବରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସମ୍ରାଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ନଚେତ୍, ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ।
ଆମେରିକାରେ ୨୫ତମ ସଂଶୋଧନର ମାମଲା କ’ଣ:
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ୨୫ତମ ସଂଶୋଧନ ଅଧୀନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅପସାରଣ କିମ୍ବା ଇସ୍ତଫା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଢାଞ୍ଚା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଅକ୍ଷମତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାକୁ ରୂପରେଖା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ପଦରୁ ଅପସାରିତ କରାଯାଏ, ତେବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି।
ଏହି ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟକୁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି, ତେବେ ମାମଲାକୁ ସଂସଦକୁ ପଠାଯାଏ।
ଯଦି ସିନେଟ୍ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ସଦସ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରନ୍ତି, ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପଦ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୟୁକେ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ବିରୋଧରେ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ତିନି ଦିନିଆ ଛୁଟି ନେଇଛନ୍ତି।