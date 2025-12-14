India Old Notes Rules: ପାଖରେ ଗୋଟେବି ପୁରୁଣା ୫୦୦ କିମ୍ୱା ୧୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଥିଲେ ଯିବେ ଜେଲ୍! କ’ଣ କୁହେ RBI ନିୟମ
ଭାରତର ପୁରୁଣା ଟଙ୍କାର ନିୟମ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସମ୍ପ୍ରତି, ଦିଲ୍ଲୀର ୱାଜିରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢାଉ ସମୟରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ୫୦୦ ଟଙ୍କିଆ ଏବଂ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।
ବିମୁଦ୍ରୀକରଣର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ, ଅନେକ ଲୋକ ଆଲମାରୀ, ଲକର କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଫାଇଲରେ ୫୦୦ ଏବଂ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ପାଇବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଇନ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ କୁହେ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ନୋଟ୍ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡ ମିଳିପାରେ କି?
ପୁରୁଣା ନୋଟ୍ ରଖିବା ସମ୍ପର୍କରେ କ’ଣ ଆଇନ ଅଛି:
ପୁରୁଣା ୫୦୦ ଏବଂ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ୨୦୧୭ ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋଟ୍ସ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଯାହା ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ନୋଟ୍ ରଖିବା ଅପରାଧ ନୁହେଁ। ଏହି ଆଇନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ବିନା ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ନୋଟ୍ ରଖିବାର ଅନୁମତି ଦିଏ।
କେତେ ପୁରୁଣା ନୋଟ୍ ରଖାଯାଇପାରିବ:
ଆପଣ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ମୋଟ ୧୦ଟି ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ନୋଟ୍ ରଖିପାରିବେ, ତାହା ୫୦୦ କିମ୍ବା ୧୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ହେଉ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହି ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଘୋଷଣା କରିବା, ସମର୍ପଣ କରିବା କିମ୍ବା ରିପୋର୍ଟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ଏକ ପୃଥକ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
କିଛି ଲୋକ ଶିକ୍ଷାଗତ କିମ୍ବା ହବି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୁରୁଣା ମୁଦ୍ରା ରଖନ୍ତି। ମୁଦ୍ରାବିଜ୍ଞ, ଗବେଷକ କିମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହକାରୀଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ୨୫ ଟି ପୁରୁଣା ନୋଟ୍ ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହି ନୋଟଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଅଧ୍ୟୟନ, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କିମ୍ବା ସଂଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ କାରବାର କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଯଦି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଏ ତେବେ କଣ ହେବ:
ଯଦି କାହା ପାଖରେ ଅନୁମତିଠାରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ନୋଟ୍ ଧରାପଡ଼େ, ତେବେ ଅପରାଧଟି ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଭାବର ହେବ, ଅପରାଧିକ ନୁହେଁ। ଦଣ୍ଡରେ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଜରିମାନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ, ଜେଲଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ।
ସର୍ବନିମ୍ନ ଜରିମାନା ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଜବତ ହୋଇଥିବା ଅଧିକ ନୋଟର ମୂଲ୍ୟର ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ।
କୌଣସି ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ:
ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ୨୦୧୭ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ନୋଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ।
ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ଅପରାଧ ପରି, ଏହି ଆଇନ କେବଳ ଜରିମାନା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ କେବଳ ସେତେବେଳେ ମିଳିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧ ଜଡିତ ଥାଏ।
କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ:
ସୀମିତ ପରିମାଣର ନୋଟ୍ ରଖିବା ଆଇନଗତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପୁରୁଣା ୫୦୦ ଏବଂ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଆଉ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ବିତ୍ତୀୟ ନୁହେଁ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା, ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବା, ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରବାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।