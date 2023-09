News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସୋଲାର ମିଶନ ଆଦିତ୍ୟ L1 ଲଞ୍ଚିଂ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟ ଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା(ଇସ୍ରୋ) ଶୁକ୍ରବାର(୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର)ରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଏହା ପୁର୍ବରୁ ଇସ୍ରୋ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଦିତ୍ୟ L1 ମିଶନର ମିନି ମଡେଲ ସହିତ ତିରୁମାଳା ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କେଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।

ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସୌର ମିଶନ (ଆଦିତ୍ୟ L1) ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨ ରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀହାରିକୋଟା ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ସକାଳ ୧୧.୫୦ ରେ ଲଞ୍ଚିଂ ହେବ । ଉତକ୍ଷେପଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ ସୋମନାଥ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଚେନ୍ନାଇରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରକେଟ୍ ଏବଂ ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଲଞ୍ଚିଂ ପାଇଁ ଆମେ ରିହର୍ସାଲ୍ ସମାପ୍ତ କରିଛୁ । ”

PSLV-C57/Aditya-L1 Mission:

The 23-hour 40-minute countdown leading to the launch at 11:50 Hrs. IST on September 2, 2023, has commended today at 12:10 Hrs.

The launch can be watched LIVE

on ISRO Website https://t.co/osrHMk7MZL

Facebook https://t.co/zugXQAYy1y

YouTube…

— ISRO (@isro) September 1, 2023