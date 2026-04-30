ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଅନଲାଇନରେ ଅର୍ଡର କରିବା ମାତ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଝିଅ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାପାଇଁ କେତେ କରିବାକୁ ପଡିବ ଖର୍ଚ୍ଚ!
କେଉଁ ଦେଶରେ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ଆଇନଗତ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଇନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଧାରଣା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଅନେକ ଦେଶରେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରାଧ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରାୟ ୪୯ ଟି ଦେଶ ଏହାକୁ ଆଇନଗତ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ, ଯୌନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକ ବୃତ୍ତି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ, ସରକାର ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ତାଲିକାରେ ଏକ ମୁସଲିମ ବହୁଳ ଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେଉଁଠାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହି ବୃତ୍ତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶପଥପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ସେବା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।
ମୁସଲିମ ବହୁଳ ଦେଶ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ବାଂଲାଦେଶରେ ଯୌନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଇନଗତ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଏନଜିଓ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ ୨୦୦,୦୦୦ ମହିଳା ଏହି ବୃତ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ବିଧାନରେ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତଥାପି ଆଇନଗତ ଭାବରେ କେବଳ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଯୌନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି।
ସରକାର ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ଯାହା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।
ଜର୍ମାନୀରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପେନସନ: ଜର୍ମାନୀ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଥିଲା ଯିଏ ଯୌନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଇନଗତ କରିଥିଲା। ୧୯୨୭ ମସିହାରୁ ଏଠାରେ ଯୌନ କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଇସେନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ।
ଜର୍ମାନ ଆଇନ କେବଳ ଏହି ବୃତ୍ତିରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏଠାରେ ଯୌନ କର୍ମୀମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପେନସନ ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର। ଏହା ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଶିଳ୍ପ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ।
ଅଷ୍ଟ୍ରିଆରେ : ଅଷ୍ଟ୍ରିଆରେ ଯୌନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଇନଗତ, କିନ୍ତୁ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ କଠୋର। ଏହି ବୃତ୍ତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ବୟସ ଅତି କମରେ ୧୯ ବର୍ଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା କମାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆରେ ଯୌନ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର ଉପରେ ଟିକସ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଦେଶ ଏହି ବୃତ୍ତିକୁ ଏକ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭାବରେ ଦେଖେ ଏବଂ ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ।
ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ: ଡଚ୍ ସହର ଆମଷ୍ଟରଡାମ୍ ଏହାର ରେଡଲାଇଟ୍ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଖୋଲାପଣିଆ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଠାରେ ଯୌନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାମାଜିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ଏବଂ ସରକାର ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ନିୟମାବଳୀ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ବେଲଜିୟମରେ, ଯୌନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକ କଳା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ସରକାର ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ମଧ୍ୟ, ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, କେତେକ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି।
ଭାରତ: ଭାରତରେ ଆଇନ ଟିକେ ଭିନ୍ନ। ଯଦିଓ ଭାରତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ବେଆଇନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଜଡିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେଉଛି। ବେଶ୍ୟାାଳୟ ପରିଚାଳନା, ଦଲାଲ କରିବା, ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ଶିଶୁ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ। ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବାରମ୍ବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବୃତ୍ତିରେ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ବଞ୍ଚିବାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଅଛି।