ଦୁନିଆର ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ଅଲଗା, ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ସମୁଦ୍ର ହିଁ ସମୁଦ୍ର, ସବୁ ଦେଶଠୁ ପୁରା ଅଲଗା ଏହି ଦେଶ
Isolated Countries: ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ର ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ, ଅଧିକାଂଶ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ସୀମା ତାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ସହିତ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି । କେତେକ ଦେଶ ବନ୍ଧୁତାର କାହାଣୀ ବାଣ୍ଟନ୍ତି ତ କେତେକ ଦେଶ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିବାଦ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆବଦ୍ଧ।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି କି, ଏହି ବିଶାଳ ଏବଂ ଜନବହୁଳ ବିଶ୍ୱରେ ଏପରି କିଛି ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ କେବେ ପଡ଼ୋଶୀ ରହିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନାହାଁନ୍ତି? ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସୀମା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶର ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଚର୍ତୁପାର୍ଶ୍ଵ କେବଳ ସମୁଦ୍ର ହିଁ ସମୁଦ୍ର ।
ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରଗତିରେ ଆଗରେ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଭୂଗୋଳ କଥା ଆସିଲେ ବିଶ୍ୱ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାକୀ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପରିଭାଷିତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ସ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।
ପଡ଼ୋଶୀ ନ ରହିବାର ଲାଭ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଅସୁବିଧା
ଏକ ଜାତି ପାଇଁ, ପଡ଼ୋଶୀ ନ ରହିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଅଭିଶାପ ଉଭୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ କେବେ ସୀମା ବିବାଦ କିମ୍ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଭଳି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଏଠାରେ କୌଣସି ସୀମା-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ତେଜନା ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରେ ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅସୁବିଧା ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀ କିମ୍ବା ରପ୍ତାନି କରିବା ପାଇଁ, ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସାମୁଦ୍ରିକ କିମ୍ବା ବିମାନ ମାର୍ଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ସ୍ଥଳପଥ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅସମ୍ଭବ, ଯାହା ଫଳରେ ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଦର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ: ଏହି ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ନାମ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଏହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ଏହାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମହାଦେଶ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଏପରି ଯେ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାରତ ମହାସାଗର ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଛି। ଏହା ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ବିସ୍ତାରିତ ଏକ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭୂମିର ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ସୀମା ଅଂଶୀଦାର କରେ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ବିଶେଷକରି ଏହାର ଜୈବ ବିବିଧତା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ।
ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦ୍ୱୀପ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯାହା ଏହାର ମନୋରମ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥଳ ସୀମା ବାଣ୍ଟେ ନାହିଁ। ଏହି ଦେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଅଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବାଣିଜ୍ୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଦେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ସୀମାର ସୁରକ୍ଷା କଥା ଆସେ, ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ଅଣଦେଖା ରହିଛି।
ଜାପାନ: ଏସିଆର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଜାପାନକୁ “ଉଦୀୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦେଶ” ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଜାପାନ ଏକ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ଅନେକ ଦ୍ୱୀପ ରହିଛି। ଯଦିଓ ଜାପାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦକ୍ଷତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଏକୁଟିଆ । ଜାପାନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥଳ ସୀମା ବାଣ୍ଟେ ନାହିଁ। ଏହା ସମୁଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଚାରିପାଖରେ ଘେରି ରହିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଚୀନ୍, ରୁଷିଆ ଏବଂ କୋରିଆ ଭଳି ଦେଶଠାରୁ ପୃଥକ କରିଥାଏ। ଏହି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା, ପ୍ରକୃତରେ, ଜାପାନର ସୁରକ୍ଷାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଢାଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି।
ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ: ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏହାର ଅନନ୍ୟ ଭୌଗୋଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆର୍କଟିକ ସର୍କଲର ନିକଟତର ହେବା ସହିତ, ଦେଶଟି ଏକ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଅଂଶରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିଛି। ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସ୍ଥଳ ସୀମା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। ବରଫ ଏବଂ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀର ଏହି ଦେଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଏହାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥିତିକୁ ନିଜ ଲାଭ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଆସୁଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହାର ସୀମାରେ ଏକ ଭାରୀ ସାମରିକ ମୁତୟନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଅଂଶୀଦାର ସମ୍ବଳ ପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବିବାଦ ନାହିଁ।