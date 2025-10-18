ଗୋଟିଏ ଦେଶର ସୀମା ଛୁଏଁ ୧୪ ଦେଶର ସୀମା, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଦେଶର ନାଁ କ’ଣ
ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ଏତେ ଦେଶ ସହିତ ଏହାର ସୀମା ସେୟାର କରେ ନାହିଁ।
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ:ବିଶ୍ୱରେ ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଅଛି ଯାହାର ସୀମା ୧୪ଟି ଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହିତ ରହିଛି। ଏହା ଅନେକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ। ଏହି ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ସହିତ ଏହା ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଦେଶ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଦେଶର ନାମ କ’ଣ ଏବଂ ଏହା କେଉଁ ଦେଶ ସହିତ ସୀମା ସେୟାର କରେ।
ଏକ ବଡ଼ ଦେଶ
ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ଦେଶ ଚୀନ୍ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଯାହାର ସୀମା ୧୪ଟି ଦେଶ ସହିତ ରହିଛି। ଏହାର ସୀମା ପର୍ବତ, ମରୁଭୂମି, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି।
ଏହି ଦେଶ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ମିଆଁମାର, ଭିଏତନାମ, କାମ୍ବୋଡିଆ, ଉତ୍ତର କୋରିଆ, କାଜାଖସ୍ତାନ, କିର୍ଗିଜସ୍ତାନ, ତାଜିକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଋଷ ଏବଂ ମଙ୍ଗୋଲିଆ ସହିତ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ଏତେ ଦେଶ ସହିତ ଏହାର ସୀମା ସେୟାର କରେ ନାହିଁ।
ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଭାଷାର ସଙ୍ଗମ
କାରଣ ଚୀନ୍ ଏତେ ଦେଶ ସହିତ ଏହାର ସୀମା ସେୟାର କରେ, ଏହା ସଂସ୍କୃତି, ଭାଷା ଏବଂ ପରମ୍ପରାର ସଙ୍ଗମ ପାଲଟିଛି। ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ବରଫ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହିମାଳୟ ଠାରୁ ଭିଏତନାମ ଏବଂ ମିଆଁମାରର ଜଙ୍ଗଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିଗତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ପାଲଟିଛି।
ଭୌଗୋଳିକ ବିବିଧତା
ଚୀନର ସୀମା ଗୋବି ମରୁଭୂମି ଏବଂ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାର ବିଶାଳ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଏବଂ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବିବିଧ ଭୂଦୃଶ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରେ। ଏହି ବିବିଧତା ଚୀନର ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ଜୈବ ବିବିଧତା, ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୀମା ପରିଚାଳନା
୧୪ଟି ଦେଶ ସହିତ ସୀମା ରହିବା ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ଚୀନକୁ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା, ସୀମା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଶ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, କଠୋର ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଏକ ଦୃଢ଼ ସାମରିକ ଉପସ୍ଥିତି ବ୍ୟବହାର କରେ।
୧୪ଟି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହଜ କାମ ନୁହେଁ। କୂଟନୀତି, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ, ଚୀନ୍ ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଏବଂ ଏପରି ନୀତି ଗଠନ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ।
ଚୀନ୍ ସୀମା ବିବିଧତା ଏବଂ କୂଟନୀତିର କାହାଣୀ କହେ। ଚୀନ୍ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଯାହା ୧୪ଟି ଦେଶ ସହିତ ସ୍ଥଳ ସୀମା ବାଣ୍ଟିଥାଏ, ଏବଂ ଏହା ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଉଭୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ଏତେ ଦେଶର ପଡ଼ୋଶୀ ଭାବରେ, ଚୀନ୍ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।