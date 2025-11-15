ଏମିତି ଏକ ଦେଶ ଯେଉଁଠି ରାତି ଅଧରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଏ ଦୋକାନ,ବଜାର; ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଦିଶେ ସୂର୍ଯ୍ଯାଲୋକ…
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ଦେଶର ନାମ କଣ ?
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଦିନ ରାତି ଦୁଇଟା ଯାକ ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ମାତ୍ର କଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଏମିତି କିଛି ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସୂର୍ଯ୍ଯ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଠାରେ ସବୁବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ଯକିରଣ ପଡୁଥାଏ। ରାତିର ଅନ୍ଧକାର ଦେଖିବାକୁ ମାସ ମାସ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଆନ୍ତି ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁଠି ରହିଛି ସେହି ଦେଶ…
ନରୱେ: ଏହି ଦେଶ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦେଶ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ମେ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ନରୱେରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଦିନରାତି ଖରା ପଡିଥାଏ। ପ୍ରାୟ 76 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନରୱେରେ ରାତି ହୁଏ ନାହିଁ।
ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ: ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଏପରି ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଯେଉଁଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଅସ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ରାତି ପ୍ରାୟ 73 ଦିନ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ଶୀତ ଋତୁ ଆସିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଓ ସବୁଆଡେ ବରଫ ଚାଦର ଢାଙ୍କି ରହିଥାଏ।
ଆଇସଲ୍ଯାଣ୍ଡ: ଏହି ଦେଶକୁ ୟୁରୋପର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଦ୍ୱୀପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଠାରେ କେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ମେ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଅନୁଭବ କରେ।
ନୁନାଭୁଟ୍: ଏହି ସ୍ଥାନଟି କାନାଡାର ଉତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନୁନାଭୁଟ୍ରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପ୍ରାୟ 50 ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ରହିଥାଏ ଏବଂ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭାବରେ ଝଲସେ।
ବାରୋ: ଆମେରିକାର ଆଲାସ୍କା ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ବାରୋ ସହର ମଧ୍ୟ ସମାନ। ମେ ରୁ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ରାତିରେ ଖରା ଥାଏ। ତଥାପି, ନଭେମ୍ବର ଏବଂ ଡିସେମ୍ବରରେ, ଏହା ଏକ ନିରନ୍ତର ରାତି।