ବିଶ୍ୱର କେଉଁଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖିଆଯାଏ ଅଣ୍ଡା; ଲିଷ୍ଟର କେତେ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ଭାରତ? ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାରେ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ କିଏ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୧ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଅଣ୍ଡା ବଜାରରେ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପକେଟ ସହିତ ଜଡିତ।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାରରୁ କିଣିଥିବା ଅଣ୍ଡା କେତେ ପୁରୁଣା ତାହା ଜାଣିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା। ଦୋକାନୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସପ୍ତାହ ପୁରୁଣା ଅଣ୍ଡାକୁ ଫାର୍ମରୁ ଆସିଛି ବୋଲି କହି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ଏବେ ୟୁପି ସରକାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣ୍ଡାରେ ଦେବା ତାରିଖ ଏବଂ ସମାପ୍ତି ତାରିଖ ଲେଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଏହି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ, ବିଶ୍ୱରେ ଅଣ୍ଡା ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ କେଉଁଠାରେ ରହିଛି ତାହା ଜାଣିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ।
ମୁଣ୍ଡପିଛା ସର୍ବାଧିକ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା କଥା ଆସିଲେ, ମେକ୍ସିକୋ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ହାରାହାରି ମେକ୍ସିକନ ଲୋକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ପ୍ରାୟ ୩୬୩ ଅଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ସାମିଲ କରନ୍ତି।
ମେକ୍ସିକୋ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଏହାକୁ ପ୍ରୋଟିନର ସବୁଠାରୁ ସୁଲଭ ଏବଂ ସରଳ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକଶିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ମେକ୍ସିକୋ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଅଣ୍ଡାର ସର୍ବାଧିକ ଗ୍ରାହକ।
ମୁଣ୍ଡପିଛା ବ୍ୟବହାରରେ ଭାରତ ମେକ୍ସିକୋଠାରୁ ପଛରେ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନରେ ଏହା ବିଶ୍ୱର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ। ଚୀନ୍ ପରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ ପାଲଟିଛି।
୨୦୨୪-୨୫ ମସିହାର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତର ମୋଟ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ୧୪୯.୧୧ ବିଲିୟନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ କୁକୁଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି, ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି। ଏହି ବୃହତ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ ସାରା ବର୍ଷ ଭାରତରେ ଅଣ୍ଡା ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ।
ଭାରତରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ୧୦୬ଟି ଅଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ମେକ୍ସିକୋ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ହାରାହାରିଠାରୁ କମ୍, ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ଭାରତ ଅତୁଳନୀୟ।
ଅଣ୍ଡା ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଏହାର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଆଗରେ। ସହରାଞ୍ଚଳ ଭାରତରେ ଅଣ୍ଡାର ଚାହିଦା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସଚେତନତା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର କିଛି ଶସ୍ତା ଅଣ୍ଡା ପ୍ରଦାନ କରେ। କମ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଏକ ବିଶାଳ କୁକୁଡ଼ା ନେଟୱାର୍କ ଅଣ୍ଡା ମୂଲ୍ୟକୁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ରଖେ। ବିପରୀତରେ, ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳି ଦେଶରେ ଅଣ୍ଡା ମୂଲ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ।
ଭାରତରେ ଅଣ୍ଡାର କମ ମୂଲ୍ୟ ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପକରଣ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି, କାରଣ ଏହା ପ୍ରୋଟିନର ସବୁଠାରୁ ସୁଲଭ ଉତ୍ସ। ଏବେ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଅବଧି ସମାପ୍ତି ତାରିଖ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସହିତ, ଅଣ୍ଡାର ଗୁଣବତ୍ତା ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।