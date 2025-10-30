ସୁଇସାଇଡ୍ ପୂର୍ବରୁ ନେଲେ ସେଲ୍ଫି, କଲେ ଭିଡିଓ….ପରେ ସ୍ବାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ପିଇଦେଲେ ବିଷ, 3 ବର୍ଷର ପୁଅ ହୋଇଗଲା ଅନାଥ, ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ…
ଅମରାବତୀ: ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏଲୁରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଦମ୍ପତି ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରି ଏକ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହାଁନ୍ତି। ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲା ଏବଂ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପୀଡିତ ପରିବାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଏଲୁରୁ ଜିଲ୍ଲାର ଭୀମାଡୋଲ ଗ୍ରାମର ନିବାସୀ ଗୁଣ୍ଡୁମୋଲୁ ସୁଧାକର ଏବଂ ଭାନୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା (22) ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ବିବାହ ପରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଉଭୟେ ଏକ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନାରେ କାମ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସେହି ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା କଟାରୀ ମୋହନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ଯାହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସୁଧାକର ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା।
ସେଲ୍ଫି ଭିଡିଓରେ କହିଲେ ନିଜ ଯନ୍ତ୍ରଣା
ଏହି ସମୟରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ପୂର୍ବେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ନିଖୋଜ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ସେ ମୋହନଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ତଥାପି, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମୋହନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୁଧାକର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଦମ୍ପତି ଏକ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରି ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଏକ ସୁଇସାଇଡ ନୋଟ ମଧ୍ୟ ଛାଡିଥିଲେ। ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସେଲଫି ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ।
ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଦମ୍ପତି
ଭିଡିଓରେ, ସେମାନେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଏବଂ ତା’ପରେ ଉଭୟ ବିଷ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭିଡିଓରେ କହିଥିଲେ ଯେ କଟାରୀ ମୋହନ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଥିଲେ। ବିଷ ଖାଇବା ପରେ, ଅଚେତ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସୋମବାର ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସୁଧାକର ମଙ୍ଗଳବାର ଭୋର ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଘଟଣା ସେମାନଙ୍କ ତିନି ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ଅନାଥ କରିଦେଇଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଙ୍କ ବୟାନକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ମୋହନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଭୀମାଡୋଲୁ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଘଟଣାଟି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।