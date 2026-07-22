ପ୍ରେମର ଏ କି କରୁଣ ପରିଣତି? ମୃତପତ୍ନୀଙ୍କ ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୂର ଦେଉ ଦେଉ ଉଡ଼ିଗଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରାଣବାୟୁ

ପ୍ରେମର ଏ କି କରୁଣ ପରିଣତି? ମୃତପତ୍ନୀଙ୍କ ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୂର ଦେଉ ଦେଉ ଉଡ଼ିଗଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରାଣବାୟୁ
ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଶ୍ୟାମଲ ଦାସ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କେମିତି ଗଢ଼ିବେ? ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିନା କେମିତି ଜୀବନ ଜିଇଁବେ?
ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଶେଷ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ମୃତ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୂର ଦେଲା ପରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ସ୍ୱାମୀ। ଏକ ସଙ୍ଗେ ଉଠିଲା ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ। ଅନାଥ ହୋଇଗଲେ ଦୁଇ କୁନି ପିଲା। ବୋଧହୁଏ ଇଏ ଥିଲା ବିଧିର ଥିଲା! ତାହା ନହେଲେ କଣ ଏମିତି ହୋଇଥାଆନ୍ତା? ଏପରି ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଘଟିଛି।
ଔରୈୟା ଜିଲ୍ଲାର ଦିବିୟାପୁର ଥାନା ମଧବାପୁର ଗାଁର ୩୫ ବର୍ଷୀୟା ପିଙ୍କି ଦାସ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଟିବି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ମେଡିସିନ୍ ଖାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ଭଲ ହେଉନଥିଲା। ତେବେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୟାମଲ ଦାସ କାନପୁରରେ ଏକ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ ପିଙ୍କି।
ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଶ୍ୟାମଲ ଦାସ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କେମିତି ଗଢ଼ିବେ? ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିନା କେମିତି ଜୀବନ ଜିଇଁବେ? ଏପରି ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମାନସିକ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ପରେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଧରି ଗାଁକୁ ଫେରିଲେ। ଖବର ପାଇଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଓ ଆତ୍ମିୟ ସ୍ୱଜନ। ପିଙ୍କିଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
ଶୋକରେ ବୁଡ଼ିଥିଲା ପୂରା ପରିବାର। ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇ ରାହା ଧରି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଦୁଇ କୁନି ପୁଅ। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲେ ମାଲ ଭାଇ। ସେଥିପାଇଁ ପିଙ୍କିଙ୍କୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତା’ପରେ ଶ୍ୟାମଲ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୂର ଦେଇଥିଲେ। ସିନ୍ଦୂର ଦେଲା ବେଳେ ଭାବ ବୋହଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଶ୍ୟାମଲ। ଆଖିରୁ ବୋହି ଯାଇଥିଲା ଦୁଇ ଧାର ଲୁହ!! ବାସ୍ ତା’ପରେ ଯାହା ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତବାକ କରିଦେଇଥିଲା।
ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଶ୍ୟାମଲ। ଚେତା ହରାଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ଉଠିଲେ ନାହିଁ। ସାହି ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲ ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପୂରା ଗାଁ। ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ।
ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ ଭିତରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଶ୍ୟାମଲଙ୍କ ମରଶରୀର। ଏଥର ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଦୁଇଟି ଛ’କାଠିଆ ବାନ୍ଧିଲେ ମାଲ ଭାଇ। ଏକ ସଙ୍ଗେ ଉଠିଲା ପିଙ୍କି ଓ ଶ୍ୟାମଲଙ୍କ ଶବ। ବିଛେଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ଖଇ ଓ କଉଡ଼ି। ରାମନାମ ସତ୍ୟ ହେ… ହରିନାମ ସତ୍ୟ ହେ… ଧନୀ ଭିତରେ ଶ୍ମଶାନକୁ ଗଲା ସମ୍ପତିଙ୍କ ମୃତଦେହ। ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ସଂସ୍କାର କରାଗଲା।
ଦୁଇ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼: ବାପା-ମାଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନାଥ ହୋଇଗଲେ ଦୁଇ ନିଷ୍ପପ ଶିଶୁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାନ୍ୱନା ଦେଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରି ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।