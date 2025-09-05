କପଲ, ଲଭବାର୍ଡ ଧ୍ଯାନ ଦେବ! ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ କଣ୍ଡୋମ, ଜିଏସଏଟି ସ୍ଲାବ ପରେ ଏବେ କିଣିଲେ ଦେବେ ଏତେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା…

12 ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବର ପ୍ରାୟ 99 ପ୍ରତିଶତ ସାମଗ୍ରୀକୁ 5 ପ୍ରତିଶତ ଟିକସ ସ୍ଲାବକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି।

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବୁଧବାର (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3) ରାତିରେ ଜିଏସଟି ହାରରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ଜିଏସଟି ପରିଷଦର 56ତମ ବୈଠକ ପରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ 12 ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବର ପ୍ରାୟ 99 ପ୍ରତିଶତ ସାମଗ୍ରୀକୁ 5 ପ୍ରତିଶତ ଟିକସ ସ୍ଲାବକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି।

ସେହିପରି, 28 ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବର ପ୍ରାୟ 90 ପ୍ରତିଶତ ସାମଗ୍ରୀକୁ 18 ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଲାବକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଡୋମ ଶସ୍ତା ହୋଇନାହିଁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହିଁକି।

କଣ୍ଡୋମଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ GST ଅଧୀନରେ 0% ଟିକସ ସ୍ଲାବରେ ଆସିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍, ସରକାର ଏହି ବର୍ଗରେ ଆସୁଥିବା ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କୌଣସି ଟିକସ ଲାଗୁ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ, GST ହାରରେ ହ୍ରାସ କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କଣ୍ଡୋମର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରିବ ନାହିଁ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜନ କଲ୍ୟାଣକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି, ଭାରତ ସରକାର କଣ୍ଡୋମକୁ ଟିକସମୁକ୍ତ ବର୍ଗରେ ରଖି ସାରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ପରିବାର ନିୟୋଜନ ପଦ୍ଧତିକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭ କରିବା।

ଯଦିଓ କଣ୍ଡୋମ ଉପରେ ଟିକସ ଲାଗୁ ହୋଇନାହିଁ, ତଥାପି ଅନେକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହା କେତେବେଳେ ମହଙ୍ଗା ମନେହୁଏ ଯେପରିକି ଭାରତରେ କଣ୍ଡୋମର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ କଷ୍ଟମ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ।

କଣ୍ଡୋମ ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ବିତରଣର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।

ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ମାର୍କେଟିଂ, ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଏ।

ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରକାର ଯୋଗୁଁ ମୂଲ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। କେତେକ ସମୟରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ରଖାଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସାଧାରଣ କଣ୍ଡୋମ୍ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ମହଙ୍ଗା ମନେହୁଏ।

ଯଦି କଣ୍ଡୋମର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ସୁଲଭ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ବିରାଟ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରିବ।

